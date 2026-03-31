El Gobierno de San Juan reabrirá la paritaria docente: cuándo

El clima quedó tenso tras la última reunión. Los gremios intentaron hacer un paro y la Subsecretaría de Trabajo los limitó bajo el esquema de la reforma laboral que contempla que la educación es un servicio esencial, por lo que la patronal exigió que se contemplara un 75% de asistencia en las aulas. Por eso UDAP, UDA y AMET hicieron una marcha de antorchas y luego un "ruidazo" en plazas reclamando por una mejor recomposición. Por su parte, el ministro Gutiérrez anticipó días atrás la voluntad oficial de seguir negociando. Manifestó que “quiero llevarle tranquilidad a los docentes. Hay un gobierno que sí vela por los intereses de los docentes, porque a nosotros en definitiva nos termina interesando su bienestar, las buenas condiciones laborales y el mantenimiento del poder adquisitivo del salario”. Y agregó que "nosotros estamos planteando que los docentes tienen que estar bien" y que el objetivo primordial es que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la crisis.
Esta semana se conoció que es voluntad de los sindicatos pedir seguir negociando, a pesar de que lo ofrecido por el Gobierno contempla hasta junio. Fuentes calificadas aseguraron a TIEMPO DE SAN JUAN que está la decisión tomada de reabrir la paritaria y que será apenas termine Semana Santa. En esta instancia los gremios y los ministros podrán pulir sus desentendimientos. Lo que no está claro es si habrá chance de revisar el acuerdo hasta junio que ya empezó a aplicar la parte oficial o si se prevé trabajar mejoras para el segundo semestre del año.
La última mejora
La oferta salarial completa que rechazaron los gremios docentes, que quedó firme por parte del Gobierno de San Juan y que ya empezó a liquidar este 31 de marzo es la siguiente:
MARZO
* Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.
* Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
* Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.
* Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023), a saber:
98 - Ayudante de Secretaría
116 - Maestro de Grado de Educación Primaria Jornada Simple
117 - Maestro de Grado Educación Primaria Adultos
118 - Educador de PRO.P.A.A.-Educación Primaria
119- Maestro de Grado Opción
120 - Maestro Educación Inicial Jornada Simple
121 - Maestro de Grado Educación Especial
122 - Maestro de Grado/Inicial/Especial de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria
124 - Maestro de Grado Centro de Formación Profesional.
125 - Maestro Enseñanza Práctica Escuela de Capacitación Laboral
126 - Maestro Enseñanza Práctica/Educación Secundaria Técnica o Agrotécnica
128 - Maestro de Cultura Rural y Doméstica
129 - Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica de Educación Secundaria Técnica
130 - Maestro de Grado (Escuela Normal)
131 - Maestro de Enseñanza Práctica (cargos residuales de escuelas normales)
134 - Maestro de Especialidades-Educación Inicial y/o Primaria-Jornada Simple
135 - Maestro de Especialidades de Educación Especial
136 - Maestro de Especialidades de Educación en Contextos de Encierro-Domiciliaria u Hospitalaria
137 - Maestro Especial (Centro Polivalente de Arte)
138 - Profesor de Centro de Educación Física N°20
139 - Profesor asistente de Trabajos Prácticos (Instituto de Educación Física)
141 - Ayudante de Trabajos Prácticos / Ayudante de Clases Prácticas
142 - Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos / Ayudante de Trabajos Prácticos de Laboratorio-Educación Secundaria y Superior
143 - Ayudante de Misión Monotécnica
145 - Ayudante de cátedra (Centro Polivalente de Arte)
149 - Celador de Educación Especial
151 - Maestro Celador de Educación Especial
152 - Bibliotecario-Educación Secundaria/Superior/Biblioteca del Magisterio
153 - Preceptor de Educación Secundaria ó de Educación Superior
154 - Preceptor de Educación Secundaria Educación en Contexto de Encierro
184 - Preceptor Educación Secundaria Adultos
* Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000.00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N 1900-2023) a saber:
148 Celador de Internados
165 Maestro de Grado Jornada Extendida
167 Maestro de Grado Jornada Completa
8 Vice Director E N I/ J I N Z. Radios 1 y 2
9 Director 1° Categoría - Educación Primaria - Un Turnos Radios 1 y 2
10 Director 1° Categoría - Educación Primaria - Dos Turnos / EMER Radios 1 y 2
11 Director 2° Categoría - Educación Primaria - Un Turnos Radios 1 y 2
12 Director 2° Categoría - Educación Primaria - Dos Turnos/EMER Radios 1 y 2
13 Director 3° Categoría - Educación Primaria - Un Turno Radios 1 y 2
14 Director 3° Categoría - Educación Primaria - EMER Radios 1 y 2
17 Vice Director 1° Categoría de Educación Primaria Jornada Simple / EMER Radios 1 y 2
18 Vice Director 2° Categoría de Educación Primaria Jornada Simple / EMER Radios 1 y 2
19 Director Albergue 1° Categoría - Jornada Completa Radios 1 y 2
20 Director Albergue 2° Categoría - Jornada Completa Radios 1 y 2
21 Director Albergue Radios 1 y 2
22 Vice Director Albergue 2° Categoría - Jornada Extendida Radios 1 y 2
23 Director 1º Categoría - Educación Primaria (Adultos) - Coordinador Pedagógico del Pro.P.A.A. Radios 1 y 2
25 Director 3° Categoría - Educación Primaria Adultos Radios 1 y 2
27 Vice Director - Educación Primaria (Adultos) - Coordinador Zonal del Pro. P.A.A. Radios 1 y 2
28 Director Educación Especial (un turno) Radios 1 y 2
29 Vice-Director Educación Especial (un turno) Radios 1 y 2
30 Director Educación Especial (dos turnos) Radios 1 y 2
31 Vice Director Educación Especial (dos turnos) Radios 1 y 2
32 Director de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria Primaria o de Educación Secundaria) Radios 1 y 2
33 Vice-Director de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria (Educación Primaria o de Educación Secundaria) Radios 1 y 2
156 Direct 1° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2
157 Direct 2° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2
158 Direct 3° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2
159 Direct 1° Categoría Educación Primaria Jornada Extendida Radios 1 y 2
160 Direct 1° Categoría Educación Primaria Jornada Completa Radios 1 y 2
161 Direct 2° Categoría Educación Primaria Jornada Extendida Radios 1 y 2
162 Direct 2° Categoría Educación Primaria Jornada Completa Radios 1 y 2
163 Direct 3° Categoría Educación Primaria-2 turnos
164 Direct 3° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida
168 Vicedirect 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida
169 Vicedirect 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida
170 Vicedirect 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Completa
171 Vicedirect 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Completa
172 Vicedirect Albergue Jornada Completa
173 Director Albergue 2º Categoría Jornada Extendida
174 Director Albergue 3° Categoría Jornada Extendida
175 Direct. 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida 2 turnos
176 Direct. 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida 2 turnos
177 Direct. Albergue 3° Categoría- Jornada Completa
* Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:
* Incrementar Radio 4 de 90% a 95%
* Incrementar Radio 5 de 110% a 115%
* Incrementar Radio 6 de 130% a 135%
* Incrementar Radio 7 de 150% a 155%
ABRIL
* Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.
MAYO
* Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.
* Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
JUNIO
* Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.
* Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía; situación fiscal de la Provincia y el índice de inflación mensual publicado por INDEC.