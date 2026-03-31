martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diálogo abierto

El Gobierno de San Juan reabrirá la paritaria docente: cuándo

Luego de que tras 9 reuniones no se lograra el consenso y que de que el gremio mayoritario UDAP pidiera la reapertura de la negociación, continuará el diálogo buscando consenso sobre los sueldos de los maestros sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.

Luego del pedido de UDAP de reabrir la paritaria con el Gobierno de San Juan para seguir discutiendo aumentos salariales, la parte oficial está decidida a convocarlos con vistas a la semana próxima. Así lo afirmó una alta fuente gubernamental a TIEMPO DE SAN JUAN.

Lee además
Los docentes de San Juan cobrarán el próximo 31 de marzo, con los incrementos propuestos en paritaria. Además habrá un bono especial para todos los empleados públicos.
Importante

Los docentes sanjuaninos cobrarán el martes 31 de marzo con el aumento ofrecido por el Gobierno en paritarias
ruidazo docente: el reclamo salarial de los maestros se hizo sentir en san juan
Plaza 25 de Mayo

Ruidazo docente: el reclamo salarial de los maestros se hizo sentir en San Juan

La negociación salarial con los docentes se dio ardua en el comienzo de este año, cuando se empezó a discutir la mejora para 2026. Se dieron 9 reuniones entre la patronal representada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación) y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem y los tres gremios del magisterio, representados por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET) pero no se llegó a un acuerdo. De igual manera, ante el cierre de planillas de marzo, el Ministerio de Economía definió liquidar con las mejoras planteadas en el último encuentro y los salarios se pagaron con esas novedades.

El clima quedó tenso tras la última reunión. Los gremios intentaron hacer un paro y la Subsecretaría de Trabajo los limitó bajo el esquema de la reforma laboral que contempla que la educación es un servicio esencial, por lo que la patronal exigió que se contemplara un 75% de asistencia en las aulas. Por eso UDAP, UDA y AMET hicieron una marcha de antorchas y luego un "ruidazo" en plazas reclamando por una mejor recomposición. Por su parte, el ministro Gutiérrez anticipó días atrás la voluntad oficial de seguir negociando. Manifestó que “quiero llevarle tranquilidad a los docentes. Hay un gobierno que sí vela por los intereses de los docentes, porque a nosotros en definitiva nos termina interesando su bienestar, las buenas condiciones laborales y el mantenimiento del poder adquisitivo del salario”. Y agregó que "nosotros estamos planteando que los docentes tienen que estar bien" y que el objetivo primordial es que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la crisis.

Esta semana se conoció que es voluntad de los sindicatos pedir seguir negociando, a pesar de que lo ofrecido por el Gobierno contempla hasta junio. Fuentes calificadas aseguraron a TIEMPO DE SAN JUAN que está la decisión tomada de reabrir la paritaria y que será apenas termine Semana Santa. En esta instancia los gremios y los ministros podrán pulir sus desentendimientos. Lo que no está claro es si habrá chance de revisar el acuerdo hasta junio que ya empezó a aplicar la parte oficial o si se prevé trabajar mejoras para el segundo semestre del año.

La última mejora

La oferta salarial completa que rechazaron los gremios docentes, que quedó firme por parte del Gobierno de San Juan y que ya empezó a liquidar este 31 de marzo es la siguiente:

MARZO

* Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

* Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

* Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.

* Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023), a saber:

98 - Ayudante de Secretaría

116 - Maestro de Grado de Educación Primaria Jornada Simple

117 - Maestro de Grado Educación Primaria Adultos

118 - Educador de PRO.P.A.A.-Educación Primaria

119- Maestro de Grado Opción

120 - Maestro Educación Inicial Jornada Simple

121 - Maestro de Grado Educación Especial

122 - Maestro de Grado/Inicial/Especial de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria

124 - Maestro de Grado Centro de Formación Profesional.

125 - Maestro Enseñanza Práctica Escuela de Capacitación Laboral

126 - Maestro Enseñanza Práctica/Educación Secundaria Técnica o Agrotécnica

128 - Maestro de Cultura Rural y Doméstica

129 - Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica de Educación Secundaria Técnica

130 - Maestro de Grado (Escuela Normal)

131 - Maestro de Enseñanza Práctica (cargos residuales de escuelas normales)

134 - Maestro de Especialidades-Educación Inicial y/o Primaria-Jornada Simple

135 - Maestro de Especialidades de Educación Especial

136 - Maestro de Especialidades de Educación en Contextos de Encierro-Domiciliaria u Hospitalaria

137 - Maestro Especial (Centro Polivalente de Arte)

138 - Profesor de Centro de Educación Física N°20

139 - Profesor asistente de Trabajos Prácticos (Instituto de Educación Física)

141 - Ayudante de Trabajos Prácticos / Ayudante de Clases Prácticas

142 - Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos / Ayudante de Trabajos Prácticos de Laboratorio-Educación Secundaria y Superior

143 - Ayudante de Misión Monotécnica

145 - Ayudante de cátedra (Centro Polivalente de Arte)

149 - Celador de Educación Especial

151 - Maestro Celador de Educación Especial

152 - Bibliotecario-Educación Secundaria/Superior/Biblioteca del Magisterio

153 - Preceptor de Educación Secundaria ó de Educación Superior

154 - Preceptor de Educación Secundaria Educación en Contexto de Encierro

184 - Preceptor Educación Secundaria Adultos

* Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000.00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N 1900-2023) a saber:

148 Celador de Internados

165 Maestro de Grado Jornada Extendida

167 Maestro de Grado Jornada Completa

8 Vice Director E N I/ J I N Z. Radios 1 y 2

9 Director 1° Categoría - Educación Primaria - Un Turnos Radios 1 y 2

10 Director 1° Categoría - Educación Primaria - Dos Turnos / EMER Radios 1 y 2

11 Director 2° Categoría - Educación Primaria - Un Turnos Radios 1 y 2

12 Director 2° Categoría - Educación Primaria - Dos Turnos/EMER Radios 1 y 2

13 Director 3° Categoría - Educación Primaria - Un Turno Radios 1 y 2

14 Director 3° Categoría - Educación Primaria - EMER Radios 1 y 2

17 Vice Director 1° Categoría de Educación Primaria Jornada Simple / EMER Radios 1 y 2

18 Vice Director 2° Categoría de Educación Primaria Jornada Simple / EMER Radios 1 y 2

19 Director Albergue 1° Categoría - Jornada Completa Radios 1 y 2

20 Director Albergue 2° Categoría - Jornada Completa Radios 1 y 2

21 Director Albergue Radios 1 y 2

22 Vice Director Albergue 2° Categoría - Jornada Extendida Radios 1 y 2

23 Director 1º Categoría - Educación Primaria (Adultos) - Coordinador Pedagógico del Pro.P.A.A. Radios 1 y 2

25 Director 3° Categoría - Educación Primaria Adultos Radios 1 y 2

27 Vice Director - Educación Primaria (Adultos) - Coordinador Zonal del Pro. P.A.A. Radios 1 y 2

28 Director Educación Especial (un turno) Radios 1 y 2

29 Vice-Director Educación Especial (un turno) Radios 1 y 2

30 Director Educación Especial (dos turnos) Radios 1 y 2

31 Vice Director Educación Especial (dos turnos) Radios 1 y 2

32 Director de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria Primaria o de Educación Secundaria) Radios 1 y 2

33 Vice-Director de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria (Educación Primaria o de Educación Secundaria) Radios 1 y 2

156 Direct 1° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2

157 Direct 2° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2

158 Direct 3° Categoría Educación Inicial ENI/ JINZ Radios 1 y 2

159 Direct 1° Categoría Educación Primaria Jornada Extendida Radios 1 y 2

160 Direct 1° Categoría Educación Primaria Jornada Completa Radios 1 y 2

161 Direct 2° Categoría Educación Primaria Jornada Extendida Radios 1 y 2

162 Direct 2° Categoría Educación Primaria Jornada Completa Radios 1 y 2

163 Direct 3° Categoría Educación Primaria-2 turnos

164 Direct 3° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida

168 Vicedirect 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida

169 Vicedirect 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida

170 Vicedirect 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Completa

171 Vicedirect 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Completa

172 Vicedirect Albergue Jornada Completa

173 Director Albergue 2º Categoría Jornada Extendida

174 Director Albergue 3° Categoría Jornada Extendida

175 Direct. 1° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida 2 turnos

176 Direct. 2° Categoría Educación Primaria- Jornada Extendida 2 turnos

177 Direct. Albergue 3° Categoría- Jornada Completa

* Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:

* Incrementar Radio 4 de 90% a 95%

* Incrementar Radio 5 de 110% a 115%

* Incrementar Radio 6 de 130% a 135%

* Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

ABRIL

* Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

MAYO

* Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

* Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

JUNIO

* Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

* Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía; situación fiscal de la Provincia y el índice de inflación mensual publicado por INDEC.

Temas
Seguí leyendo

Orrego: "Rendir cuentas y diseñar el futuro son los pilares de mi discurso"

Un récord para Adorni: los diputados enviaron 4.800 preguntas para que responda cuando presente su informe de gestión

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer

Resquemor entre los operadores de Axel Kicillof por la posible candidatura de Uñac con Cristina

Guido Romero en Paren: los eventos deportivos que llegan a San Juan y, ¿qué artistas vendrán a la Fiesta Nacional del Sol?

En medio del "operativo unidad", el PJ mostró músculo en el acto de los 50 años del último golpe militar

El CEO de YPF dijo que aumentaron los combustibles menos de lo que deberían

Los Granaderos tocaron temas de ABBA por el cumpleaños de Karina Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Guido Romero en Paren Las Rotativas. 
Entrevista

Guido Romero en Paren: los eventos deportivos que llegan a San Juan y, ¿qué artistas vendrán a la Fiesta Nacional del Sol?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE
En San Juan

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Te Puede Interesar

No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Imagen ilustrativa.
Tribunales

Condenan a 6 años de prisión a un sanjuanino que abusó a un niño de 13 años

En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos
Obra clave

En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos