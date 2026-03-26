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Plaza 25 de Mayo

Ruidazo docente: el reclamo salarial de los maestros se hizo sentir en San Juan

La protesta reunió a unas 300 personas en la Plaza 25 de Mayo. Los gremios rechazaron la oferta oficial y denunciaron una fuerte caída del poder adquisitivo.

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En una nueva muestra de malestar, docentes sanjuaninos se movilizaron este jueves en pleno centro de San Juan con un “ruidazo” que tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria, impulsada por UDAP, UDA y AMET, reunió a cerca de 300 manifestantes.

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La jornada comenzó con una marcha alrededor de la plaza y continuó con un acto en el que los referentes sindicales expusieron su postura frente a la negociación salarial. El tono fue crítico y estuvo atravesado por consignas que apuntaron directamente contra la oferta del Gobierno, a la que calificaron como insuficiente.

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Desde los gremios señalaron que, en los últimos meses, los salarios del sector quedaron relegados a nivel nacional y advirtieron sobre el impacto de la inflación en los ingresos. En ese marco, plantearon que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó desde fines de 2023.

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Otro de los puntos de conflicto fue el esquema presentado por el Ejecutivo provincial. Según expresaron, la propuesta no contempla a todos los sectores por igual y genera distorsiones dentro de la estructura salarial. Además, cuestionaron la posibilidad de que los aumentos estén atados a la recaudación, al considerar que eso introduce incertidumbre.

La protesta se desarrolló sin incidentes, pero dejó en evidencia un escenario de creciente tensión en el marco de las paritarias docentes, con gremios que anticipan una postura cada vez más firme frente a las negociaciones.

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