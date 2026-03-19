Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación

La negociación paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET está trabada, tras un proceso que acumuló nueve reuniones y extensas jornadas de debate, las partes no lograron arribar a un acuerdo consensuado. La última sesión, que se extendió hasta pasada la medianoche de este jueves, dejó un clima de desconcierto en las autoridades provinciales, quienes esperaban un desenlace favorable basándose en las señales previas de los representantes sindicales de UDAP principalmente.

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez , habló del malestar oficial ante este escenario inesperado. Respecto a la negativa gremial, el funcionario dijo, en diálogo con Estación Claridad que "la verdad que yo me encuentro muy sorprendido por la decisión de no aceptar que han tenido los gremios, porque por un lado UDAP tenía mandato del plenario para aceptar la propuesta con algunos condicionamientos que estaban más que nada referidos a quienes se incluían, cosa que finalmente incluimos en la negociación que llevamos a cabo ayer. Por otro lado, AMET había adelantado en sus redes sociales que sí aceptaban y luego nos encontramos en la reunión con que no. Hay un comportamiento errático de los gremios que, desde un principio, mostraron interés en la propuesta que llevamos, en la reunión anterior“.

El ministro sostuvo que la propuesta presentada es de carácter integral y busca proteger especialmente a los sectores que perciben menores ingresos, asegurando que todos los docentes recibirían un incremento superior a los 150.000 pesos. El funcionario defendió la razonabilidad del ofrecimiento al señalar que en el contexto actual existen sectores, tanto públicos como privados, con incrementos salariales que se encuentran muy por debajo de lo que la provincia puso sobre la mesa, citando como ejemplo acuerdos del 8% hasta el mes de agosto en otros rubros.

Señaló que hay docentes que cobran entre $700.000 y $1.100.000 están en desventaja con otros pares que llegan a $2 y $3 millones: “Con la batería de medidas que ofrecimos, iban a cobrar $900.000; siempre en referencia a los que menos perciben. Y los docentes que cobrarán $2 millones, se les incrementa $160.000. Esto está sustancialmente por encima de la inflación y se instauró una cláusula de revisión en junio, bajo parámetros marcados”.

Asimismo, advirtió sobre la delicada situación de las arcas públicas al explicar que se registra una caída interanual del 15% en los ingresos por coparticipación respecto al mes de enero, lo que obliga a actuar con prudencia financiera para no hipotecar el futuro de la provincia.

Gutiérrez también insistió en que la oferta incluye una cláusula de revisión para junio, pero que no es posible asumir compromisos fijos para el segundo semestre sin tener certeza sobre la evolución de la recaudación y la inflación.

Liquidación y continuidad del diálogo

Ante la falta de acuerdo, el panorama sobre el pago de los sueldos del mes de marzo permanece incierto. Al ser consultado sobre cómo se procederá con el pago de haberes, el ministro fue cauteloso y se limitó a responder: "estamos analizando cuáles son los pasos que vamos a seguir".

El ministro manifestó que “quiero llevarle tranquilidad a los docentes. Hay un gobierno sí vela por los intereses de los docentes, porque a nosotros en definitiva nos termina interesando su bienestar, las buenas condiciones laborales y el mantenimiento del poder adquisitivo del salario”.

A pesar de la tensión y la falta de firmas, el canal de comunicación no se ha cerrado definitivamente. Desde el Ejecutivo buscaron llevar tranquilidad al sector docente afirmando que "nosotros estamos planteando que los docentes tienen que estar bien" y que el objetivo primordial es que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la crisis. Por el momento, ambas partes mantienen una puerta abierta para "seguir dialogando", sin que se hayan anunciado medidas de fuerza extremas o decisiones unilaterales definitivas sobre la liquidación.