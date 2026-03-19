Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez.

La paritaria docente en San Juan quedó en una instancia sumamente compleja. Luego de nueve reuniones y debates que se extendieron hasta pasada la medianoche, los tres gremios de los maestros rechazaron la propuesta integral presentada por el Poder Ejecutivo. Pese a que el sindicato mayoritario, UDAP , llegó a la mesa con un mandato de aceptación condicionado, la negativa oficial a garantizar ciertos puntos clave terminó por sepultar el acuerdo en el acta final.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, dio detalles este jueves sobre el encuentro, en diálogo con Radio Colón. Según explicó, la falta de una fecha para el próximo encuentro es uno de los puntos que más preocupa al sector. "Terminó muy tarde, terminamos muy enojados y ellos no han puesto que nos vamos a volver a juntar. Seguro que nosotros después desde UDAP vamos a pedir una nueva convocatoria. Nos dijeron que este mes ellos iban a liquidar con el 5% como a todos los empleados públicos y nada más. Que íbamos a prever los puntos esto y lo otro, pero nosotros dijimos 'no hay acuerdo'"

Agregó la líder de UDAP que "seguro que desde los tres gremios vamos a mandar a pedir que otra vez sigamos negociando para ver qué va a pasar con los meses siguientes".

Y anticipó que "Veremos cómo van a salir las liquidaciones. Ya hoy comienzan a grabar. Seguro que desde UDAP vamos a tener un plenario seguro con los delegados escolares" para definir "qué plan de acción vamos a tomar". Quiroga dijo sentirse "muy desilusionada" y "desahuciada" porque, según su visión, el Gobierno no cumplió con lo conversado previamente en la mesa de negociación.

Los argumentos de UDAP

La secretaria general de UDAP sostuvo que los docentes fueron solidarios al aceptar inicialmente que los 100.000 pesos no remunerativos fueran para los que menos cobran, pero bajo la promesa de que en el segundo semestre esa suma pasaría al sueldo de toda la docencia de forma remunerativa. Sin embargo, Quiroga lamentó que ahora el Gobierno dijera que no se arriesgaban porque no sabían si iban a tener el dinero, a pesar de que ellos mismos lo habían propuesto antes.

Otro de los puntos de quiebre según la óptica del gremio fue la cláusula de revisión, ya que la dirigente explicó que la intención era cobrar automáticamente al mes siguiente lo que faltara si la inflación superaba el 10% en junio, pero el Ejecutivo agregó que esto quedaría sujeto a la recaudación provincial.

Según Quiroga, los delegados escolares habían aceptado la propuesta bajo condiciones vitales que no se inventaron, sino que fueron palabras del propio Gobierno que luego no quisieron escribir en el acta.

Respecto de los otros gremios, según consta en el acta de la paritaria, desde la UDA liderada por Karina Navarro el rechazo fue ante la negativa oficial de incluir la totalidad de los 184 cargos del nomenclador docente, calificando la oferta como "regresiva" e "injusta" por ser selectiva y convalidar recortes para el resto de la docencia.

Por su parte, AMET, conducida por Daniel Quiroga, también manifestó su rechazo al considerar que la propuesta incluye "montos en negro" que no impactan en los aportes previsionales ni en el aguinaldo, resultando además insuficiente y discriminatoria al no alcanzar a todos los cargos. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno advirtió que liquidaría los haberes únicamente con el 5% de aumento general para la administración pública.

La oferta oficial

El Gobierno propuso una oferta integral que consistía en diez puntos al ítem A01, seis puntos al ítem E60; 5% a los radios 4, 5, 6 y 7 y un complemento salarial de $100.000 a partir del mes de marzo, destinado a los cargos de menores ingresos. Además, con un incremento en el valor índice del 10%, hasta el mes de junio de 2026 con una cláusula de revisión, de acuerdo a la situación económica y fiscal de la provincia, y al Índice de Precios al Consumidor. Adicionalmente, un bono de $120.000 para el mes de abril.