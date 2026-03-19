jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin acuerdo

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, dio sus argumentos tras una reunión con la patronal que terminó de madrugada sin fecha de regreso. UDA y AMET también se opusieron a las sumas "en negro" y a las cláusulas condicionadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez.&nbsp;&nbsp;

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez.  

La paritaria docente en San Juan quedó en una instancia sumamente compleja. Luego de nueve reuniones y debates que se extendieron hasta pasada la medianoche, los tres gremios de los maestros rechazaron la propuesta integral presentada por el Poder Ejecutivo. Pese a que el sindicato mayoritario, UDAP, llegó a la mesa con un mandato de aceptación condicionado, la negativa oficial a garantizar ciertos puntos clave terminó por sepultar el acuerdo en el acta final.

Lee además
No se conocieron imágenes de la Paritaria N°9. 
Reunión N°9

Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta integral del Gobierno
escuela de musica de la unsj: la esperada construccion se retoma desde abril

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, dio detalles este jueves sobre el encuentro, en diálogo con Radio Colón. Según explicó, la falta de una fecha para el próximo encuentro es uno de los puntos que más preocupa al sector. "Terminó muy tarde, terminamos muy enojados y ellos no han puesto que nos vamos a volver a juntar. Seguro que nosotros después desde UDAP vamos a pedir una nueva convocatoria. Nos dijeron que este mes ellos iban a liquidar con el 5% como a todos los empleados públicos y nada más. Que íbamos a prever los puntos esto y lo otro, pero nosotros dijimos 'no hay acuerdo'"

Agregó la líder de UDAP que "seguro que desde los tres gremios vamos a mandar a pedir que otra vez sigamos negociando para ver qué va a pasar con los meses siguientes".

Y anticipó que "Veremos cómo van a salir las liquidaciones. Ya hoy comienzan a grabar. Seguro que desde UDAP vamos a tener un plenario seguro con los delegados escolares" para definir "qué plan de acción vamos a tomar". Quiroga dijo sentirse "muy desilusionada" y "desahuciada" porque, según su visión, el Gobierno no cumplió con lo conversado previamente en la mesa de negociación.

Los argumentos de UDAP

La secretaria general de UDAP sostuvo que los docentes fueron solidarios al aceptar inicialmente que los 100.000 pesos no remunerativos fueran para los que menos cobran, pero bajo la promesa de que en el segundo semestre esa suma pasaría al sueldo de toda la docencia de forma remunerativa. Sin embargo, Quiroga lamentó que ahora el Gobierno dijera que no se arriesgaban porque no sabían si iban a tener el dinero, a pesar de que ellos mismos lo habían propuesto antes.

Otro de los puntos de quiebre según la óptica del gremio fue la cláusula de revisión, ya que la dirigente explicó que la intención era cobrar automáticamente al mes siguiente lo que faltara si la inflación superaba el 10% en junio, pero el Ejecutivo agregó que esto quedaría sujeto a la recaudación provincial.

Según Quiroga, los delegados escolares habían aceptado la propuesta bajo condiciones vitales que no se inventaron, sino que fueron palabras del propio Gobierno que luego no quisieron escribir en el acta.

Respecto de los otros gremios, según consta en el acta de la paritaria, desde la UDA liderada por Karina Navarro el rechazo fue ante la negativa oficial de incluir la totalidad de los 184 cargos del nomenclador docente, calificando la oferta como "regresiva" e "injusta" por ser selectiva y convalidar recortes para el resto de la docencia.

Por su parte, AMET, conducida por Daniel Quiroga, también manifestó su rechazo al considerar que la propuesta incluye "montos en negro" que no impactan en los aportes previsionales ni en el aguinaldo, resultando además insuficiente y discriminatoria al no alcanzar a todos los cargos. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno advirtió que liquidaría los haberes únicamente con el 5% de aumento general para la administración pública.

La oferta oficial

El Gobierno propuso una oferta integral que consistía en diez puntos al ítem A01, seis puntos al ítem E60; 5% a los radios 4, 5, 6 y 7 y un complemento salarial de $100.000 a partir del mes de marzo, destinado a los cargos de menores ingresos. Además, con un incremento en el valor índice del 10%, hasta el mes de junio de 2026 con una cláusula de revisión, de acuerdo a la situación económica y fiscal de la provincia, y al Índice de Precios al Consumidor. Adicionalmente, un bono de $120.000 para el mes de abril.

Seguí leyendo

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

El Gobierno le baja el tono a las amenazas de Irán y toma distancia de la postura de Waldo Wolff

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

La UNSJ firmará el contrato para terminar la Escuela de Música tras casi una década de demoras

En una reunión con representantes de víctimas, Diputados abordó el proyecto sobre siniestralidad vial

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el primer informe oficial dice que los canos del acueducto gran tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser toxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Te Puede Interesar

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite
Electoral

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

El fiscal a cargo de la causa del Acueducto Gran Tulum no descartó que se complique la carátula que investiga el caso si se confirman los nuevos datos conocidos a través de un informe.
Avance en la investigación

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez. 
Sin acuerdo

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte