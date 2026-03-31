La Justicia citó a Testimonial a la escribana que dio fe en la compra del departamento de Adorni

En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. La medida también alcanza al inmueble del barrio privado de Exaltación de la Cruz, ya que Nechevenko también escrituró la casa en el country Indio Cuá Golf Club.

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La causa que inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, y que pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.

“Teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento difundidos el día de la fecha en diversas notas periodísticas que surgen datos registrales relativos al inmueble sito en la calle Miró al 500 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires —esto es, que la unidad funcional identificada con la matrícula 05-5465/2 habría sido adquirida por Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti, en condominio y por partes iguales”, introduce el dictamen de la fiscalía al que accedió Clarín.

La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.

En función de ese análisis inicial, el representante del Ministerio Público entendió necesario llamar a declaración testimonial a la escribana que intervino en la operación inmobiliaria. Como testigo está obligada a decir la verdad.

Asimismo, surge la posible “identificación de Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas como intervinientes en la operatoria en carácter de vendedoras del inmueble y presuntas acreedoras del financiamiento privado instrumentado”.

El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, Claudia Sbabo, Beatriz Vegas, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

La situación es la que pretende clarificar el fiscal Pollicita: cómo fue esa operatoria, si estaba declarada la adquisición del inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Al llamar al celular de Sbabo respondió una mujer, que ante la consulta periodística aseguró que la jubilada no estaba en ese momento y que ella tenía en su poder el teléfono. “¿Sabe si conoce a Manuel Adorni y si alguna vez compró un departamento en la calle Miró al 500?”, le preguntó el periodista. “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella”, respondió ante el diario La Nación. En segundo término le preguntaron si Sbabo le había cedido dinero en forma de hipoteca a Adorni. “No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando”, finalizó la conversación.

Durante sus primer año y medio de al frente de la vocería presidencial, Adorni se ufanaba de vivir en el departamento de avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, que ocupó durante años con su familia. Pero, según informó La Nación tras una consulta al Registro de la Propiedad Inmueble de CABA, en noviembre de 2025 logró adquirir esta vivienda de Miro casi Pedro Goyena, en una zona exclusiva de Caballito, la que habría pagado al contraer una hipoteca por el 87% del valor y que contrajo con dos particulares.

Cuando lo denunció, la diputada Marcela Pagano sostuvo que había inconsistencias en el patrimonio de Adorni, en medio de la discusión sobre su viaje privado a Punta del Este, el pasado 14 de febrero durante el fin de semana largo, cuya transacción aún se está tratando de esclarecer.