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Custodia

Fuerte dispositivo policial frente a la casa de Adorni, tras una clase pública en el lugar

Docentes y estudiantes de Filosofía y Letras realizan hoy y mañana una protesta frente al departamento del jefe de Gabinete, una propiedad que no apareció en su última declaración jurada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El barrio porteño de Caballito se vio sacudido este lunes por un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El operativo, que contó con la participación de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad, tuvo como objetivo custodiar el edificio del funcionario ante una serie de "clases públicas" organizadas por docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El foco del conflicto: Miró y Bonifacio

La intersección de las calles Miró y José Bonifacio se convirtió en el epicentro de la protesta. Estudiantes alineados con el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) y gremios docentes como AGD-UBA instalaron sillas y bancos universitarios en la vía pública para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización de las partidas presupuestarias.

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Bajo consignas como “En defensa de la universidad pública” y “No se toca”, los manifestantes organizaron un cronograma de charlas que incluyó temas como macroeconomía, extractivismo y la Ley de Glaciares. La PFA confirmó que mantendrá su presencia en el lugar hasta que finalicen las actividades de protesta.

Un despliegue policial "impactante"

La magnitud del operativo fue calificada como "desmedida" e "impactante" por vecinos y referentes de la protesta. Se reportó la presencia de aproximadamente 60 efectivos policiales, además de un despliegue logístico que incluyó:

  • Diez camiones apostados sobre la Avenida Pedro Goyena.
  • Un micro y seis camionetas de la PFA estacionados sobre la calle Directorio.
  • Un cordón de 50 policías marcando el límite entre la clase pública y el edificio del funcionario.

La controversia por el inmueble

La elección de este sitio específico para la protesta responde a la reciente controversia sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Según registros oficiales, Adorni adquirió un departamento de casi 200 metros cuadrados en esa zona de Caballito por un valor de 230.000 dólares, financiado a través de una hipoteca no bancaria con particulares.

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La polémica surge debido a que esta propiedad no fue registrada en su última declaración jurada, lo que ha generado duras críticas por parte de los manifestantes. "Se la pasó pidiendo auditorías para las universidades, hay que ver si él resiste una", expresó uno de los docentes presentes en la jornada. Por su parte, el funcionario ha defendido su patrimonio afirmando que lo construyó durante 25 años en el sector privado y que "no tiene nada que esconder".

Reacciones en el barrio

El clima en el barrio se mantiene tenso. Mientras algunos vecinos expresaron su indignación por el despliegue policial y el uso de recursos públicos para proteger al funcionario, otros manifestaron sorpresa al enterarse de que Adorni reside en la zona. A pesar de que la convocatoria principal estaba prevista para el martes 31 de marzo, las actividades comenzaron de forma anticipada y se espera que continúen durante las próximas jornadas.

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