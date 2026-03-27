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Justicia

Imputaron a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes sobre cuentas en el exterior, préstamos familiares y una lujosa casa en el Country Indio Cuá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó formalmente imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo advirtiendo posibles inconsistencias en las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

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El eje de la sospecha: Indio Cuá

Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta existencia de una casa de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según la fiscalía, Adorni solo declaró ser titular del 50% de un departamento en Capital Federal y del 100% de una unidad en La Plata, omitiendo cualquier lote o construcción en barrios cerrados.

Sin embargo, reportes internos del country indicarían que las expensas del lote 380 figuran a nombre de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y testimonios señalan que la obra habría sido impulsada por el matrimonio. El valor de mercado de estas propiedades oscila entre los USD 129.000 y USD 249.000, sumado a una cuota de ingreso de aproximadamente 5 millones de pesos.

Inconsistencias y un aumento del 500%

La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, señala que el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un solo período fiscal. Entre las irregularidades detectadas se mencionan:

  • La omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los $16.000.000.
  • La incorporación de USD 24.500 en efectivo, justificados formalmente como préstamos ("mutuos") otorgados por su madre y una tía.
  • Diferencias severas entre su declaración jurada inicial y la anual.

Las medidas de prueba

Para esclarecer la situación, el fiscal Pollicita solicitó una batería de doce medidas de prueba. El objetivo es reconstruir de manera integral la evolución patrimonial de Adorni y su entorno directo. Entre los requerimientos se destacan:

  • Informes de dominio: Pedidos a los Registros de la Propiedad Inmueble de Provincia y Ciudad de Buenos Aires para verificar la titularidad del lote 380 y otros bienes a nombre de Adorni o su esposa.
  • Declaraciones Juradas: Solicitud a la Oficina Anticorrupción de todos los formularios (incluidos anexos reservados) desde el año 2022.
  • Registros de lujo: Pedidos de informes sobre vehículos, aeronaves y embarcaciones, así como el detalle de sus entradas y salidas del país.
  • Legajo laboral: Requerimiento de su historial en la función pública, incluyendo sueldos, viáticos y nombramientos.

Además, la Justicia investiga dos viajes recientes: uno a Nueva York como parte de la comitiva presidencial y otro a Punta del Este en un avión privado, este último vinculado a una causa penal paralela en el mismo juzgado. Hasta el momento, el juez Lijo ha recibido el dictamen fiscal pero aún no ha dictado resoluciones sobre la puesta en marcha de estas medidas

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