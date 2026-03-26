Adorni a Punta del Este: El que vendió el pasaje dice que lo pagó Grandío

Agustín Issin, piloto y bróker de vuelos, se presentó este jueves en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa donde se investiga el viaje en avión privado a Punta del Este que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Documento Apareció la factura: quién pagó el viaje de Adorni y familia a Punta del Este

Según informó INFOBAE, citando fuentes judiciales, a partir de esta testimonial y de documentación recientemente incorporada a la causa, se constató que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío , amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, quien además tiene otros vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse .

El testigo compareció durante casi cuatro horas en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En su declaración explicó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.

Issin, como bróker, facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este, Uruguay, al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El testigo ratificó que quien pagó, tanto la ida como la vuelta, fue Marcelo Grandío, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete, sus dos hijos y su esposa.

Issin había dicho al diario La Nación y repitió ahora ante la Justicia que adquirió un paquete de 10 vuelos -que incluyen ida y vuelta- por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri.

image Agustín Issin, el piloto que declara como testigo en la causa de los vuelos de Adorni

No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni. La ida se la cobró Alpha Centauri a la productora ImHouse, y la vuelta la facturó el bróker directamente a Grandío.

La factura del viaje de regreso a Buenos Aires se emitió el 9 de marzo -tres semanas después del vuelo- y fue por un valor de 3.000 dólares.

Una novedad que surgió de la declaración del piloto es que Marcelo Grandío pagó en efectivo e hizo llegar los billetes a través de un tal “Horacio”, según confiaron a Infobae fuentes del caso.

En la testimonial, además, el bróker Issin fue consultado sobre por qué vendió el vuelo a 3.000 dólares, ya que no cerraría con el “precio mayorista” que él pagó por el paquete, y a qué se debe la facturación tardía.

El intermediario entre los clientes exclusivos y esta compañía de aviación privada explicó sobre este punto que “si el cliente necesita bajar los costos por un determinado motivo, es usual utilizar la ‘pata vacía’ –empty leg, como se le llama en el rubro- para vendérsela a otros clientes”.

Y agregó que “puede pasar que el cliente quiera partir del destino B hacia el destino A, por lo que el avión, que está en el destino A, tiene que movilizarse hacia B. Ese tramo (de A hacia B) queda vacío y el cliente puede pedir que se utilice ese espacio para otro pasajero y así aminorar el costo”.

El testigo había sido consultado por la prensa respecto de más precisiones sobre esto cuando salió del Juzgado Federal N° 4, pero prefirió guardar silencio: “No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó”, dijo.

El miércoles, en conferencia de prensa, Manuel Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.

Esa misma noche hubo un operativo en las oficinas que Alpha Centauri tiene en el aeropuerto de San Fernando. Un abogado de la firma asistió este jueves a Comodoro Py para aportar una carpeta con más información.

El juez Lijo requirió también documentación de los viajes a los organismos públicos que operan en San Fernando, a pedido del fiscal Pollicita.

El bróker aeronáutico y piloto, además, aportó conversaciones que mantuvo con Marcelo Grandio desde el celular comercial de su empresa para gestionar la contratación de los vuelos.

“Hay un sector de la aviación ejecutiva que mueve personalidades; después si son políticos, cantantes o turistas, para nosotros es secundario”, agregó el piloto Issin en diálogo con los medios que lo aguardaron en los pasillos de Comodoro Py.

Por último, aseguró que “no conocía a Grandío ni a Adorni” antes de venderles el vuelo.

En la última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete negó las acusaciones e intentó explicar cómo costeó tanto los viajes como las propiedades que posee junto a su esposa en Indio Cua, un country en Exaltación de la Cruz, además de un departamento en la calle Miró, barrio porteño de Caballito.

“Trabajé 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, se defendió Adorni.

Sobre otra casa le adjudican al jefe de ministros en la localidad bonaerense de Martínez, afirmó que “es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”.