Caso Adorni: Grandío le escribió a la secretaria del piloto mientras declaraba en la Justicia

El periodista Marcelo Grandio intervino este viernes de modo directo en la declaración de la secretaria de Agustín Issin, el piloto que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.
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“¿Te puedo llamar?”, le escribió el periodista a la mujer.
El periodista Marcelo Grandio intervino este viernes de modo directo en la declaración de la secretaria de Agustín Issin, el piloto que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.
Según publicó NA citando fuentes judiciales, mientras la mujer declaraba en la Justicia, el comunicador de la TV Pública y amigo de Adorni le escribió unos mensajes en los que le preguntaba si podía “llamarla”.
"¿Vane, estás? Te puedo llamar?”, fue uno de los mensajes. Ante la falta de respuesta, el otro fue “Ok, bueno, beso”.
En un tercer envío, Grandio le pidió: “Cuando puedas, comunicate conmigo”.
El jueves último, Issin declaró en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Grandio, periodista de la TV Pública y amigo de Adorni.
Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.
Según la información en el expediente, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero.
La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.