Caso Adorni: Grandío le escribió a la secretaria del piloto mientras declaraba en la Justicia

El periodista Marcelo Grandio intervino este viernes de modo directo en la declaración de la secretaria de Agustín Issin , el piloto que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a Punta del Este.

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Según publicó NA citando fuentes judiciales, mientras la mujer declaraba en la Justicia, el comunicador de la TV Pública y amigo de Adorni le escribió unos mensajes en los que le preguntaba si podía “llamarla” .

Los mensajes

"¿Vane, estás? Te puedo llamar?”, fue uno de los mensajes. Ante la falta de respuesta, el otro fue “Ok, bueno, beso”.

En un tercer envío, Grandio le pidió: “Cuando puedas, comunicate conmigo”.

El jueves último, Issin declaró en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Grandio, periodista de la TV Pública y amigo de Adorni.

Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.

Según la información en el expediente, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero.

La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.