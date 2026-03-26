viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Respaldo

Bullrich se reunió con Adorni para analizar el nuevo paquete de leyes que irá al Congreso

El encuentro sirvió para que Bullrich demuestre un apoyo hasta ahora no explicitado al Jefe de Gabinete, que sumó en las últimas semanas varias denuncias por corrupción.

Por Agencia NA
image

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que prontamente se presentará ante el Congreso un nuevo paquete de leyes.

Lee además
milei, bullrich, cristina kirchner y kicillof: como quedaron en una encuesta
Relevamiento

Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof: cómo quedaron en una encuesta
bullrich, ¿contra el chiqui tapia?: recibio a nahuel gallo y dijo que hubo un intento de apropiacion por parte de la afa
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

Desde sus redes sociales, Bullrich ratificó las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, la protección del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2037196208653930601&partner=&hide_thread=false

El encuentro de este jueves en Casa Rosada fue el primero que tuvieron ambos funcionarios, luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. Entre ambos se desataron tensiones una vez que los viajes del jefe de Gabinete se instalaron en la agenda pública.

Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

Un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al ministro caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay, y responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún depende del Ministerio de Seguridad.

En la Cámara Alta, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.

Temas
Seguí leyendo

Adorni a Punta del Este: El que vendió el pasaje dice que lo pagó Grandío

Milei se volverá a reunir con Adorni para reafirmar el respaldo político

Los detalles del ambicioso plan político que presentó Manuel Adorni

Milei prometió la asistencia a la presentación de Adorni ante el Congreso: "No me lo pierdo"

Manuel Adorni: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

En medio del escándalo, Manuel Adorni retoma este miércoles sus conferencias de prensa

Quién filmó a Manuel Adorni: versiones cruzadas y ruido interno en el Gobierno

Alberto Fernández se sumó al escándalo por las denuncias contra Adorni, y castigó al jefe de Gabinete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comercio cerro paritaria: ¿de cuanto sera el aumento trimestral?
Salarios

Comercio cerró paritaria: ¿De cuánto será el aumento trimestral?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana
Operativo gigante

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana

Te Puede Interesar

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fallo a favor del empresario brasileño en la causa por robo de transformadores y hurto de energía por $498.000.000
Medida judicial

Un fallo a favor del empresario brasileño en la causa por robo de transformadores y hurto de energía por $498.000.000

Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias
Repercusiones

Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias

El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles
Escenario

El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde