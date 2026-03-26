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Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias

En una entrevista en Off the récord, el presidente de los Abogados Penalistas reveló que hay litigantes que dicen que en la UFI hacen diferencias con los varones. Sin embargo, desde el Ministerio Público desmintieron tal afirmación y compartieron estadísticas como respaldo.

Por Luz Ochoa
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Luego de que el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas contara, en una entrevista con Off the récord, que hay litigantes que reclaman que en el CAVIG no recibe denuncias de hombres como presuntas víctimas, desde la fiscalía desmintieron que tal afirmación fuera real y aseguraron que no se hacen diferencias con nadie.

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Consultado por los planteos que la entidad podría hacerle a la Corte de Justicia, cuando eventualmente se produzca una reunión, Fernando Castro indicó que una de las cuestiones a poner sobre la mesa sería la queja de los abogados que dicen tener respuestas negativas en la unidad fiscal, cuando se trata de varones denunciando.

Frente a la supuesta discriminación, el representante del organismo anticipó que harían las presentaciones correspondientes cuando hubieran antecedentes concretos. Uno de aquellos que alza la bandera de esta queja es el conocido "abogado fit", Emanuel Aguilar, quien sostiene que "es un problema recurrente la doble vara funcional en CAVIG, cuando quien denuncia es un hombre".

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público manifestaron que la situación descripta no es real y que todas las denuncias son tomadas por igual. "No hay diferencias, son todos iguales y los registros son una muestra de ello", señalaron desde la unidad fiscal coordinada por Claudia Ruíz.

Ante las especulaciones, desde la fiscalía manifestaron que suele ocurrir que, en algunos casos, se deriva a los denunciantes varones a las comisarías para evitar que se crucen en la sede ubicada en Avenida Alem y Rivadavia. No obstante, aclararon que ello se investiga como debe ser. "Pasó unas veces que vino primero la mujer y después el hombre, por el mismo hecho de violencia. Se cruzaron y no estuvo bien. Por eso, se adoptó esa medida para proteger a las presuntas víctimas", explicaron.

En lo que va del año, en el CAVIG recibieron 590 denuncias con mujeres como presuntas víctimas, mientras que fueron 161 radicadas por hombres. La cifra de las denuncias de los varones, acorde consignaron las fuentes de la fiscalía, resulta una muestra de la recepción.

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