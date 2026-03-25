Los detalles del ambicioso plan político que presentó Manuel Adorni

Manuel Adorni anunció el envío de una decena de leyes que buscan transformar la estructura jurídica y de defensa de Argentina, entre otros aspectos. El jefe de Gabinete lo hizo este miércoles 25 de marzo a través de una conferencia de prensa en la que comenzó defendiéndose por la investigación en curso sobre el uso de fondos públicos en sus viajes al exterior.

En primera persona Manuel Adorni: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

En el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar, el funcionario trazó una línea divisoria con las gestiones anteriores proponiendo una “historia completa” y un fuerte vuelco hacia la inversión privada y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y defensa . Además, profundizó en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, Ley de Discapacidad y Ley de Financiamiento Universitario , entre otros proyectos.

El Gobierno enviará un paquete de leyes al Congreso: cuáles son

Reestructuración de las Fuerzas Armadas

Adorni comenzó su alocución refiriéndose a la fecha histórica del 24 de marzo. Si bien reafirmó la condena del Estado a la violencia ejercida calificándola como un hecho que “nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás”, cargó contra la política de derechos humanos de las últimas dos décadas.

“Desde 2003 en adelante el Estado promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional. Reconciliarnos como sociedad requiere contar la historia completa”, sentenció el jefe de Gabinete. En este contexto, anunció un giro histórico para las Fuerzas Armadas criticando el desfinanciamiento que sufrieron para, según él, neutralizarlas como motor político.

Para revertir esto, confirmó que el 10% de los ingresos por privatizaciones se destinará a la compra de equipamiento militar. “Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las FFAA en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”, sostuvo.

Propiedad privada y tierras

El Gobierno enviará un bloque de leyes centradas en la seguridad jurídica. Entre ellas, se destacará la Ley de Expropiaciones, que limitará el concepto de “utilidad pública” a casos excepcionales y aumentará las indemnizaciones. “El Estado no puede decidir unilateralmente de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno”, afirmó Adorni.

Otras leyes clave del paquete incluyen:

Ley de Tierras Rurales: se eliminan las restricciones de venta a extranjeros para atraer inversiones internacionales.

se eliminan las restricciones de venta a extranjeros para atraer inversiones internacionales. Ley de Desalojo: permitirá restituir inmuebles a sus dueños en menos de 5 días. Según el funcionario, “cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos” , ya que según la narrativa del Gobierno, la incertidumbre actual encarece los alquileres.

permitirá restituir inmuebles a sus dueños en menos de 5 días. Según el funcionario, , ya que según la narrativa del Gobierno, la incertidumbre actual encarece los alquileres. Ley de Fuegos: se mantendrá la protección de bosques nativos, pero se liberará a los campos agrícolas y bosques implantados de las restricciones actuales que impiden vender o producir tras un incendio.

Ajuste en la Ley de Discapacidad

Respecto a las áreas sociales, Adorni fue tajante sobre la necesidad de hacer el sistema sustentable ante la falta de recursos. El funcionario informó que las nuevas leyes de Discapacidad buscarán terminar con lo que llamó “miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado solo para hacer clientelismo”, ya que aseguró que los aumentos solo serán para quienes tengan incapacidad “real” para trabajar.

Justicia, Código Penal y el Acuerdo con la Unión Europea

En materia judicial, el Ministerio enviará 60 pliegos al Senado para cubrir parte de las 364 vacantes que tienen al sistema funcionando “casi al 60% de capacidad”. Sobre el Código Penal, confirmó que está en revisión técnica para endurecer penas e incorporar delitos migratorios.

En el plano internacional, el Gobierno celebró el anuncio de la Comisión Europea sobre la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE a partir del 1° de mayo. “Solo alguien que vive de la prebenda estatal puede oponerse a un acuerdo semejante”, disparó Adorni, quien destacó el potencial exportador para el agro, la energía y la industria del conocimiento.