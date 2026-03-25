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Decisión

Karina Milei blindó a Adorni: "Mi apoyo, intacto"

La hermana del presidente reafirmó su sostén político al vocero presidencial, tras una controvertida conferencia de prensa en la que Adorni se negó a responder detalles de los hechos polémicos que lo envuelven.

Por Agencia NA
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A Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, le alcanzaron dos oraciones y una foto para dejar en claro que sigue el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de los vuelos que protagonizó con su mujer Bettina Angeletti. La funcionaria constituye el principal apoyo para el ministro coordinador.

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"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", expresó "El Jefe" a través de su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía junto al vocero, una imagen tomada en los pasillos de la Casa Rosada.

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Este nuevo gesto de Karina Milei, que aparece luego de la conferencia de prensa del ex vocero presidencial, intenta cerrar filas en una semana en la cual la oposición y el periodismo continúan indagando sobre el patrimonio de Adorni.

El ministro coordinador se encargó de negar acusaciones y desmintió versiones en su primera conferencia tras el conocimiento de los viajes con su esposa a Estados Unidos y Uruguay.

Un funcionario reveló que el balance de la actividad comunicacional fue positivo. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, definió. El gabinete en pleno también se sumó al apoyo del ministro coordinador, al acompañarlo en público y, además, con gestos en privado.

Antes de dar lugar a las cinco preguntas habituales el jefe de Gabinete hizo referencia a su situación y acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno. Por otro lado, en la administración Milei siguen señalando que no hay posibilidades de que renuncie.

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