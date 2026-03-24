En medio del escándalo, Manuel Adorni retoma este miércoles sus conferencias de prensa

En un contexto de tensiones dentro del Gobierno por su permanencia en el cargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezará este miércoles a las 11 una conferencia de prensa abierta a preguntas de periodistas acreditados.

Polémica Alberto Fernández se sumó al escándalo por las denuncias contra Adorni, y castigó al jefe de Gabinete

El objetivo del funcionario es reposicionarse en la agenda pública y dejar atrás la controversia que lo tuvo como eje en las últimas semanas, especialmente tras el viaje de su esposa al evento “Argentina Week” junto a la comitiva oficial. Desde el oficialismo buscan mostrar que ese episodio quedó superado.

Al mismo tiempo, Adorni tiene previstas reuniones con distintos ministros durante la semana, en línea con una agenda de gestión que, aseguran, no se vio alterada pese a la polémica. La intención es transmitir normalidad en su rol, en medio de versiones que ponen en duda su continuidad.

En ese marco, Pilar Ramírez, titular del bloque libertario en la Legislatura porteña, rechazó versiones que la ubicaban como posible reemplazo. Lo hizo a través de su cuenta en X, donde calificó esas informaciones como “completamente falsas”.

En las últimas horas también circularon otros nombres como eventuales sucesores, entre ellos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Sin embargo, en la Casa Rosada descartan cambios y sostienen que Adorni continúa en funciones, aunque reconocen que atraviesa un momento delicado.

Las críticas también surgieron desde el propio espacio libertario. Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, fue una de las primeras voces en pedir públicamente su renuncia. “Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no”, afirmó.

El escritor consideró además que la situación del funcionario puede tener impacto político y judicial, aunque la relativizó en comparación con gestiones anteriores. También cuestionó su manejo comunicacional tras el episodio que desató la polémica: “Se manejó mal con la prensa, se contradijo y no fue convincente”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la exigencia del electorado hacia gobiernos no peronistas.

Si bien otros dirigentes comparten estas críticas, lo hacen de manera reservada. En contraste, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y apuesta a que la controversia pierda peso en la agenda pública.