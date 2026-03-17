Código Penal y propiedad privada: Las prioridades de la agenda legislativa de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política en la que se definieron las prioridades de la agenda legislativa 2026: reforma del Código Penal y un paquete de leyes en defensa de la propiedad privada.

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La mesa político definió o la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso, y que estará compuesto por la “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y “leyes sobre propiedad privada” como "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana ”.

“Además se avanzará con la ley de Glaciares, la modificación de la ley de Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”, completó.

La reunión tuvo lugar en medio de las nuevas pruebas aportadas a la causa Libra y a días de la polémica por el vuelo a Punta del Este que realizó con su familia.

Conversaron durante dos horas en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También fueron de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, que busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la Ley de Glaciares.

En lo formal, el encuentro le permitió al oficialismo establecer las claves de la agenda legislativa para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el mandatario.

Justicia

En paralelo, Juan Bautista Mahiques se reunió con los ingrentes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ante quienes “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales”.

El intercambio ofició además de instancia de contención de crisis luego de que el Poder Ejecutivo atravesara una de las semanas más complejas en el plano mediático y judicial. En los últimos días, luego de la polémica en torno a la figura de Adorni, se conocieron nuevas previas en la causa Libra tras los peritajes al teléfono de Mauricio Novelli con supuestas conversaciones con los miembros del Gobierno aquella noche del 14 de febrero de 2025.

Fue además la primera reunión post cambios en el Gabinete luego de que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, dejaran el Ministerio de Justicia y fueran reemplazados por Mahiques y Santiago Viola, ambos aprobados por la menor de los Milei.

Los cambios instrumentados parecen tener continuidad en los próximos días. Es que Karina Milei supervisa con estricta atención cada área de la administración para suplantar equipos y poder ampliar su influencia.