martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Advertencia desde Medio Oriente

La advertencia de Irán a Javier Milei: "Cruzó una línea roja"

En Teherán registraron las palabras del mandatario argentino en sus discursos más recientes y las consideran “imperdonables”.

Por Agencia NA
Javier Milei, en el muro de los lamentos.

Javier Milei, en el muro de los lamentos.

El gobierno de Irán acusó al presidente, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja” porque declaró que la República Islámica es enemiga de la Argentina, según publicó el diario Teheran Times.

Lee además
milei reafirma su alianza estrategica con israel en el acto por el aniversario del atentado a la embajada
Presencia

Milei reafirma su alianza estratégica con Israel en el acto por el aniversario del atentado a la Embajada
el gobierno descarta la presencia de milei en el congreso y asegura que la causa libra esta viciada
Punto de vista

El Gobierno descarta la presencia de Milei en el Congreso y asegura que la Causa Libra "está viciada"

El periódico, al que medios locales identificaron como “cercano al régimen de Teherán”, cuestiona el alineamiento del presidente argentino con Estados Unidos e Israel.

El artículo está titulado “Milei, Quo Vadis?” y lo firma por Saleh Abidi Maleki.

Sostiene que la política exterior argentina responde “a presiones externas” y forma parte de “un proyecto de iranofobia”.

“Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino… Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán… Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, dice uno de los párrafos más inquietantes.

Las críticas recuerdan declaraciones recientes de Milei durante un discurso en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Las palabras del mandatario argentino son interpretadas en Teherán como “estrategias agresivas” en contra de Irán, continuó el periódico, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el atentado a la AMIA y afirma que ese señalamiento forma parte de una campaña iniciada hace más de tres décadas.

Un “instrumento”

Además, acusa al gobierno argentino de actuar como “un instrumento en manos del régimen sionista y Estados Unidos”.

En uno de los pasajes más duros, Irán sostiene que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina”.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Milei recalibra movimientos y se mostrará el lunes en Córdoba con Adorni

Encuesta nacional: quién es el integrante de La Libertad Avanza que supera en imagen positiva a Javier Milei

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei

Argentina Week: Milei calificó a Paolo Rocca de 'coimero' y a Madanes Quintanilla de extorsionar al Gobierno

Milei fue distinguido en Nueva York y habló del conflicto en Medio Oriente: "Vamos a ganar la guerra"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
petro aseguro que colombia esta siendo bombardeada desde ecuador: no queremos ir a una guerra
Relaciones complicadas

Petro aseguró que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador: "No queremos ir a una guerra"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan
Comunicado

Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

Por Redacción Tiempo de San Juan
UDA, UDAP y AMET fueron contra Trabajo por frenar el paro y plantearon la inconstitucionalidad
Recurso jerárquico

UDA, UDAP y AMET fueron contra Trabajo por frenar el paro y plantearon la inconstitucionalidad

Amigos y familiares de Jairo Malla presentes en la puerta de Tribunales.
Judiciales

Caso Jairo Malla: la querella impugnó el juicio abreviado del choque fatal y busca que la causa llegue a debate

El reencuentro de la liga de intendentes peronistas: el insólito lugar elegido, una ausencia y el tema transversal de la reunión
Cena justicialista

El reencuentro de la "liga de intendentes peronistas": el insólito lugar elegido, una ausencia y el tema transversal de la reunión

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida