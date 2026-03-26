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Milei se volverá a reunir con Adorni para reafirmar el respaldo político

El presidente Javier Milei se volverá a mostrar este viernes junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrán este viernes un nuevo a cara a cara a las 11, en un encuentro en el que el mandatario ratificará el respaldo hacia el ministro coordinador.

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El lugar del encuentro no trascendió todavía pero fuentes oficiales confirmaron que, tras la foto con Karina Milei del miércoles, habrá una nueva postal del jefe de Estado con el funcionario. Idéntica a la que se tomaron posterior al regreso de Adorni de Estados Unidos tras participar del “Argentina Week”.

Luego compartirán otra actividad: la inauguración del centro de formación de Capital Humano del ministerio que lleva el mismo nombre y que conduce Sandra Pettovello.

La imagen aparecerá luego de semanas en las que Adorni, gracias a sus viajes, dominó la agenda pública. Con una conferencia de prensa el miércoles, el ex vocero presidencial trató de zanjar la discusión pública con explicaciones. A ese evento le sumó una serie de reuniones de trabajo con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Mahiques (Justicia).

La idea del oficialismo es tratar de que el ministro coordinador esté activo y “hablando de temas de gestión”, fuera del eje defensivo de los días pasados en los que intentó aclarar qué sucedió con el viaje que protagonizó con su mujer Bettina Angeletti a Estados Unidos y a Uruguay.

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