jueves 12 de febrero 2026

INDEC

Cuánto necesitó una familia en enero para no caer en la pobreza

El INDEC difundió los datos de canasta básica.

Por Agencia NA
image

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

