Las patronales cerealera y aceitera festejaron la media sanción a la reforma laboral

Cerealeras y aceiteras celebraron la aprobación del proyecto de Modernización Laboral en el Senado y destacaron que, de transformarse en ley, “terminará con cincuenta años de anomia legislativa y regulará los estímulos normativos necesarios para la generación de trabajo digno y formal, sin que se vulneren legítimos derechos”.

Atención trabajadores Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

“Consideramos que la importancia de la modernización propuesta radica en la redefinición de ciertas normativas volviéndolas más claras, precisas y fundamentalmente previsibles, lo que evitará su vulneración por vía de la discrecionalidad interpretativa y viabilizará que el empleo registrado vuelva a ser una alternativa razonable”, dijeron las entidades agroindustriales.

En lo específico, destacaron que, entre otras cosas, “rompe con el actual esquema de sobreprotección de quiénes se encuentran dentro del trabajo formal por vía de una jurisprudencia interpretativa distorsionante de la ley de fondo, lo que tradicionalmente espantó la contratación de nuevos trabajadores por dentro del sistema legal, lo que terminó transformando -en imprevisible el costo de cualquier desvinculación, de forma que para evitar ese riesgo se discontinuaron las contrataciones formales”.

“Este Proyecto no elimina la indemnización, pero la transforma en una variable anticipable y, eventualmente, financiable”, dijeron.

Dijeron que “igual mención merecen la exclusión analógica de las convenciones colectivas de trabajo, el acuerdo bipartito voluntario de la contraprestación de horas extraordinarias de trabajo; la garantización de la prestación laboral -acotada- en la prestación de los servicios esenciales, adecuación de la ultra actividad de los convenios colectivos, la restitución del equilibrio en las prácticas desleales de cualquiera de las partes en una discusión convencional y la adecuación del procedimiento de encuadramiento sindical y de sus consecuencias durante su desarrollo, entre muchas otras innovaciones”.

Con información de NA