jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apoyo

Las patronales cerealera y aceitera festejaron la media sanción a la reforma laboral

Las entidades agroindustriales coincidieron en el análisis: La reforma laboral "generará empleo".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cerealeras y aceiteras celebraron la aprobación del proyecto de Modernización Laboral en el Senado y destacaron que, de transformarse en ley, “terminará con cincuenta años de anomia legislativa y regulará los estímulos normativos necesarios para la generación de trabajo digno y formal, sin que se vulneren legítimos derechos”.

Lee además
todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
Atención trabajadores

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
La senadora Patricia Bullrich.
Declaraciones

Bullrich aseguró que la reforma laboral "es una ley muy buena"

“Consideramos que la importancia de la modernización propuesta radica en la redefinición de ciertas normativas volviéndolas más claras, precisas y fundamentalmente previsibles, lo que evitará su vulneración por vía de la discrecionalidad interpretativa y viabilizará que el empleo registrado vuelva a ser una alternativa razonable”, dijeron las entidades agroindustriales.

En lo específico, destacaron que, entre otras cosas, “rompe con el actual esquema de sobreprotección de quiénes se encuentran dentro del trabajo formal por vía de una jurisprudencia interpretativa distorsionante de la ley de fondo, lo que tradicionalmente espantó la contratación de nuevos trabajadores por dentro del sistema legal, lo que terminó transformando -en imprevisible el costo de cualquier desvinculación, de forma que para evitar ese riesgo se discontinuaron las contrataciones formales”.

“Este Proyecto no elimina la indemnización, pero la transforma en una variable anticipable y, eventualmente, financiable”, dijeron.

Dijeron que “igual mención merecen la exclusión analógica de las convenciones colectivas de trabajo, el acuerdo bipartito voluntario de la contraprestación de horas extraordinarias de trabajo; la garantización de la prestación laboral -acotada- en la prestación de los servicios esenciales, adecuación de la ultra actividad de los convenios colectivos, la restitución del equilibrio en las prácticas desleales de cualquiera de las partes en una discusión convencional y la adecuación del procedimiento de encuadramiento sindical y de sus consecuencias durante su desarrollo, entre muchas otras innovaciones”.

Con información de NA

Temas
Seguí leyendo

Pese a la reforma laboral, los mercados cayeron por el mal humor global

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Convicción Federal confirmó el voto contra la reforma laboral

Una fundación libertaria sostuvo que los juicios laborales por accidentes se multiplicaron por 44 desde el 2003

Incidentes frente al Congreso: el gobierno habló de "delincuentes organizados"

Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

El Senado debate este miércoles la reforma laboral

Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Te Puede Interesar

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock por necesidad de ventas
Escenario

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil
Congreso

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo
Vóley

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo