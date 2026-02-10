Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

La sesión especial convocada para este miércoles a las 11 para debatir la reforma laboral se extenderá unas 12 horas y se votará por capítulo , según se estableció en la reunión de Labor Parlamentaria.

Tratamiento legislativo El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Alivio para las provincias Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó la reunión en el Senado entre los jefes de bloque, donde no hubo acuerdo entre el oficialismo y sus aliados y el interbloque del peronismo.

Asistieron los jefes de los distintos bloques como Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), y José Mayans, del peronismo, entre otros.

Al no haber acuerdo, este miércoles se cumplirá el reglamento a rajatablas, con lo cual cada senador podrá hablar 20 minutos y los jefes de bloque 40 minutos.