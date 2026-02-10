Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

La sesión especial convocada para este miércoles a las 11 para debatir la reforma laboral se extenderá unas 12 horas y se votará por capítulo, según se estableció en la reunión de Labor Parlamentaria.
martes 10 de febrero 2026
La reunión de jefes de bloque fue encabezada por Victoria Villarruel y, como no hubo acuerdo, se aplicará el reglamento a “rajatablas”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó la reunión en el Senado entre los jefes de bloque, donde no hubo acuerdo entre el oficialismo y sus aliados y el interbloque del peronismo.
Asistieron los jefes de los distintos bloques como Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), y José Mayans, del peronismo, entre otros.
Al no haber acuerdo, este miércoles se cumplirá el reglamento a rajatablas, con lo cual cada senador podrá hablar 20 minutos y los jefes de bloque 40 minutos.