lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Reforma laboral: un gobernador denunció amenazas del kirchnerismo

El mandatario sostuvo que hay amenzas de intervención a PJ provinciales de gobernadores que apoyen la reforma laboral de Javier Milei.

Por Agencia NA
image

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció este domingo amenazas a legisladores peronistas que voten a favor de la reforma laboral y sostuvo que podrían intervenirles el PJ en sus provincias, como ocurrió en Salta, Misiones y Jujuy.

Lee además
La senadora Patricia Bullrich. Foto: Agencia NA.
De qué se trata

Bullrich utilizó un ejemplo con celulares para defender la reforma laboral: mirá
en contra de la reforma laboral, la cgt se movilizara el miercoles al congreso, pero sin paro general
En medio del debate

En contra de la reforma laboral, la CGT se movilizará el miércoles al Congreso, pero sin paro general

En una entrevista televisiva, Sáenz afirmó: “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos, de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”.

image

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones del mandatario se enmarcan en su enfrentamiento con la conducción nacional del Partido Justicialista, encabezada por Cristina Kirchner, que recrudeció a fines de diciembre con la sanción a la senadora jujeña Carolina Moisés por apoyar el Presupuesto 2026.

Moisés, junto a Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (La Rioja), Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), integra el bloque Convicción Federal, que a su vez forma parte del interbloque justicialista presidido por el formoseño José Mayans, vicepresidente del PJ nacional.

Las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, defienden los privilegios de los que están en la política y de los representantes de los trabajadores. Pero yo represento a todos los salteños”, expresó Sáenz. Y agregó: “Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”.

También remarcó: “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”.

Sáenz aprovechó la entrevista para reclamar definiciones al Gobierno nacional respecto al capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, cuestionado por los mandatarios provinciales. “Nosotros queremos que nos escuchen. La culpa de que la macroeconomía esté bien, pero la microeconomía no está funcionando no es de los gobernadores, la caída del consumo es real”, dijo.

El mandatario señaló que desde el viernes las provincias esperan una respuesta de la Casa Rosada sobre el esquema fiscal de la iniciativa, en particular la eliminación del impuesto a las Ganancias para grandes sociedades, que afecta la coparticipación. “Nosotros no aceptamos el capítulo de Ganancias, ha bajado la recaudación, ha caído la coparticipación, y nosotros estamos ofreciendo alternativas”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

A favor de la reforma laboral, Orrego dijo que el proyecto busca generar mejores condiciones de trabajo

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Reforma laboral: la CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolito: un ministro cordobes se sometio a una fuerte descarga electrica para probar la nueva arma de su policia
Video

Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía