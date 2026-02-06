viernes 6 de febrero 2026

De qué se trata

Bullrich utilizó un ejemplo con celulares para defender la reforma laboral: mirá

La Senadora publicó un tuit en el que comparó el primer teléfono celular con un smartphone para justificar la norma impulsada por Nación.

Por Agencia NA
La senadora Patricia Bullrich. Foto: Agencia NA.

En las redes sociales, la senadora Patricia Bullrich defendió la reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso, y que la tiene como una de las protagonistas de las negociaciones, utilizando de ejemplo la creación del teléfono celular.

“Saluden a Martín. En 1973, él creó el primer celular, un año antes de nuestra ley laboral. Pesaba casi un kilo, medía 25 cm, la batería duraba 30 minutos y tardaba 10 horas en cargarse. Muy cómodo para transportar...”, inició Bullrich, quien posteó una imagen Martin Cooper.

A su lado, agregó una fotografía de un smartphone: “En la otra imagen está el iPhone 17 Pro: creado por una de las empresas más grandes del mundo, pesa unos 200 gramos, más de 25 horas de batería, carga rápida, inteligencia artificial integrada y cámaras profesionales”.

"El mundo cambió. Todo evolucionó. ¿Y nuestra ley laboral? Sigue en 1974. Modernizamos el sistema o todo sigue igual de mal", sintetizó Bullrich en la publicación en su cuenta oficial de X. El próximo miércoles, el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral.

Fuente: NA

