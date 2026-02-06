Conmoción en Mendoza: le dispararon a un hombre con una "escopeta tumbera" y detuvieron a un menor

Un joven de 25 años resultó gravemente herido al recibir un “escopetazo” con un arma tumbera durante una violenta pelea ocurrida este jueves por la noche en el barrio Cuadro Estación 2, en Luján en Mendoza. Por el hecho, dos personas quedaron aprehendidas, entre ellas un menor de 16 años.

El episodio sucedió cerca de las 19.20, cuando la víctima, que fue identificada como G.V., regresaba a su domicilio. En ese trayecto fue interceptado por dos sujetos con quienes mantenía conflictos previos, según informaron fuentes policiales a Los Andes. Al llegar a la plaza del barrio, se desató una pelea y, en medio del enfrentamiento, uno de los agresores efectuó un disparo con un arma de fabricación casera.

El proyectil impactó en el tórax y la faringe del joven, provocándole heridas por perdigones. Tras el ataque, los sospechosos escaparon hacia una vivienda cercana, mientras que la víctima fue trasladada por su esposa al centro de salud del barrio. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Central, donde permanece internado.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, personal policial junto a efectivos de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) realizó un allanamiento en el domicilio señalado, donde fueron detenidos un menor de 16 años y un hombre identificado como O.M.P. (26). Ambos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

Desde la Policía indicaron además que la víctima cuenta con antecedentes penales, entre ellos causas por lesiones leves dolosas y amenazas en 2018, y un robo agravado por el uso de arma en 2020.