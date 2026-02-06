viernes 6 de febrero 2026

Acceso Sudeste

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Junto con su abogado Carlos Dieguez, la mujer se presentó ante el fiscal Jorge Saizar.

Por Agencia NA
policia

La policía que atropelló a un delincuente en Acceso Sudeste, en Buenos Aires, amplió su declaración y frente al fiscal Jorge Saizar expuso cómo fue la secuencia del siniestro. Luego de su testimonial, se ratificó la decisión de que no se adopte ninguna medida restrictiva para la agente.

Carlos Dieguez, abogado de la policía, confirmó que este jueves la mujer, imputada por el delito de lesiones culposas, se presentó en la fiscalía de Quilmes y allí decidió ampliar su declaración.

El hecho ocurrió en el Acceso Sudeste, a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal, cuando dos ladrones se abalanzaron armados sobre un motociclista para robarle. De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad, la efectiva esquivó a la camioneta que iba delante suyo ante una brusca frenada, por lo que se corrió de carril y fue en ese momento cuando atropelló al delincuente, quien se encuentra internado en estado crítico.

Dieguez comentó que su clienta volvió a ratificar que “siempre trató por todos los medios de esquivar, evadir y no embestir al delincuente que se interpuso en su camino con armas en manos y con fines de robo”.

Después de varios minutos de testimonial, el fiscal revalidó la medida tomada en un primer momento de que no se adopten medidas contra la mujer.

“Está muy mal, dice que no quiere volver a manejar”, expuso el abogado, además de que insistió que no recibió ayuda por parte de las autoridades: “La fuerza le dio la espalda, cero respuesta”.

