viernes 6 de febrero 2026

A casi un mes del choque, evalúan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, podría ser trasladado a una clínica privada.

Por Agencia NA
Conforme al último parte médico, el Ministerio de Salud bonaerense, en articulación con IOMA, evalúa la derivación del Bastián Jerez a un sanatorio que “reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora”.

El niño de 8 años que resultó seriamente herido tras el choque de un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok se encuentra internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata tras el accidente ocurrido el 12 de enero.

El posible traslado de la víctima sería efectuado mediante un vuelo sanitario cuando las condiciones de salud de Bastián y el clima “lo permitan”, a la vez decisión se tomó luego de que el menor mostrara una “evolución clínica sostenida y sin el requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad”.

“La obra social gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación”, señala el comunicado oficial.

Durante este casi mes de internación Bastián fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

