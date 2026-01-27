Caso Bastian: inhabilitaron a los dos conductores tras confirmar alcoholemia positiva

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para conducir de los dos conductores involucrados en el grave accidente ocurrido en Pinamar , en el que resultó gravemente herido Bastian , un nene de 8 años. La medida fue tomada luego de que las pericias confirmaran que ambos dieron positivo en el test de alcoholemia.

Según publicó TN, la sanción fue dispuesta el pasado 20 de enero por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial y recae sobre Noemí Quirós, quien conducía el UTV en el que viajaba el menor, y Manuel Molinari, el empresario que manejaba la camioneta Volkswagen Amarok que impactó de frente contra ese vehículo.

Desde la cartera que conduce Martín Marinucci señalaron que la inhabilitación se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que implicaron un riesgo concreto para terceros. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas representan un peligro actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas.

La situación de ambos conductores se agravó este lunes, cuando se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores. Los análisis, efectuados sobre muestras de sangre recolectadas tras el siniestro y preservadas bajo estricta cadena de custodia, confirmaron la presencia de alcohol en ambos casos.

De acuerdo a los informes incorporados al expediente judicial, Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari presentó un dosaje de 0,25. Ambos valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la normativa de alcohol cero al volante.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí colisionaron el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras el choque, el menor fue atendido en un hospital local, donde fue sometido a dos cirugías, pero debido a la complejidad de su cuadro fue derivado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. En ese centro de mayor complejidad fue intervenido quirúrgicamente en nuevas oportunidades.

El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense indica que el sábado Bastian fue sometido a una sexta operación, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía. Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo monitoreo permanente del equipo médico.