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Destituyeron a los tres fiscales que participaron en la investigación del caso Nora Dalmasso

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron apartados de sus cargos por “negligencia grave y mal desempeño” en una de las causas criminales más resonantes del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nora dalmasso

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituidos este miércoles tras el jury realizado en Córdoba, donde se analizaron sus actuaciones en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

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La decisión fue tomada por el Jurado de Enjuiciamiento que sesionó en la Legislatura provincial, luego de la etapa de alegatos en la que la fiscal general adjunta, Betina Croppi, sostuvo que los tres funcionarios incurrieron en “negligencia grave y mal desempeño” de sus funciones.

Durante su exposición, Croppi detalló distintos puntos que, según planteó, demostraron incumplimientos en la investigación y demoras injustificadas en el esclarecimiento del crimen.

El caso Dalmasso se convirtió en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos y controvertidos de la Argentina. Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su vivienda del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, y casi dos décadas después la Justicia todavía no logró determinar quién fue el autor del homicidio.

La investigación estuvo marcada durante años por hipótesis cruzadas, cuestionamientos judiciales y fuertes repercusiones mediáticas, mientras que el crimen continúa impune.

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