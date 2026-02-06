Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

La autopsia realizada sobre el cuerpo del ex funcionario en Punta Lara determinó que la muerte fue producto de un suicidio, mientras que se conoció que el hombre estaba siendo investigado en una causa por presunto abuso contra un menor de edad.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el jueves por la mañana, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza en una playa de la localidad alertaron a la Policía sobre la presencia de un cadáver en la costa.

Fuentes del caso informaron que el cuerpo estaba boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo, vestido con pantalón oscuro y remera azul clara. Personal del SAME certificó el fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como Walter Ramón Rovetta Dorrego, ex inspector municipal de tránsito de Ensenada, ya jubilado. Junto al cuerpo se encontró una pistola calibre 22 con el martillo montado y vainas servidas, lo que desde un primer momento orientó la investigación hacia la hipótesis de autodeterminación.

La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, bajo la carátula inicial de “averiguación de causales de muerte”.

El informe forense, conocido este viernes 6 de febrero, confirmó que Rovetta presentaba tres impactos de bala: dos en el tórax y uno en la cabeza.

Sin embargo, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica: el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin dañar el cerebro.

La causa efectiva de muerte fue establecida como shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los disparos que perforó el corazón. Los otros proyectiles ingresaron por el tórax desde adelante hacia atrás, quedando alojados en la región dorsal izquierda.

Peritos de Policía Científica realizaron las pericias en la escena y el cuerpo fue sometido a estudios complementarios, incluidas tomas fotográficas y recolección de muestras biológicas.

En paralelo, se conoció que Rovetta había sido denunciado penalmente el 31 de enero por reiterados abusos contra un menor de 16 años.

La denuncia a la que accedió este medio fue radicada por la madre de la víctima en la Comisaría Segunda de Punta Lara, también en jurisdicción de Ensenada. Ese expediente se encontraba en etapa investigativa al momento del fallecimiento y Rovetta estaba en conocimiento de la causa.

Fuentes judiciales indicaron que los elementos aportados por familiares del ex funcionario —incluida su hija— se mantienen bajo reserva, aunque señalaron que resultaron coincidentes con la hipótesis de suicidio que finalmente confirmó la autopsia.

Con información de NA