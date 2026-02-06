viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Autopsia

Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

El ex funcionario de un municipio de Buenos Aires era investigado por abuso sexual contra un menor de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La autopsia realizada sobre el cuerpo del ex funcionario en Punta Lara determinó que la muerte fue producto de un suicidio, mientras que se conoció que el hombre estaba siendo investigado en una causa por presunto abuso contra un menor de edad.

Lee además
por que roberto giordano aparece en los archivos epstein
Escándalo

Por qué Roberto Giordano aparece en los archivos Epstein
tras figurar en los epstein files, bill y hillary clinton testificaran ante el congreso de estados unidos
Escándalo

Tras figurar en los Epstein files, Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

El hallazgo del cuerpo ocurrió el jueves por la mañana, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza en una playa de la localidad alertaron a la Policía sobre la presencia de un cadáver en la costa.

Fuentes del caso informaron que el cuerpo estaba boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo, vestido con pantalón oscuro y remera azul clara. Personal del SAME certificó el fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como Walter Ramón Rovetta Dorrego, ex inspector municipal de tránsito de Ensenada, ya jubilado. Junto al cuerpo se encontró una pistola calibre 22 con el martillo montado y vainas servidas, lo que desde un primer momento orientó la investigación hacia la hipótesis de autodeterminación.

La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, bajo la carátula inicial de “averiguación de causales de muerte”.

El informe forense, conocido este viernes 6 de febrero, confirmó que Rovetta presentaba tres impactos de bala: dos en el tórax y uno en la cabeza.

Sin embargo, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica: el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin dañar el cerebro.

La causa efectiva de muerte fue establecida como shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los disparos que perforó el corazón. Los otros proyectiles ingresaron por el tórax desde adelante hacia atrás, quedando alojados en la región dorsal izquierda.

Peritos de Policía Científica realizaron las pericias en la escena y el cuerpo fue sometido a estudios complementarios, incluidas tomas fotográficas y recolección de muestras biológicas.

En paralelo, se conoció que Rovetta había sido denunciado penalmente el 31 de enero por reiterados abusos contra un menor de 16 años.

La denuncia a la que accedió este medio fue radicada por la madre de la víctima en la Comisaría Segunda de Punta Lara, también en jurisdicción de Ensenada. Ese expediente se encontraba en etapa investigativa al momento del fallecimiento y Rovetta estaba en conocimiento de la causa.

Fuentes judiciales indicaron que los elementos aportados por familiares del ex funcionario —incluida su hija— se mantienen bajo reserva, aunque señalaron que resultaron coincidentes con la hipótesis de suicidio que finalmente confirmó la autopsia.

Con información de NA

Temas
Seguí leyendo

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

Masacres escolares frustradas en Argentina: nueva hipótesis y otro involucrado

Por una alerta del FBI, frustraron dos intentos de masacre en escuelas argentinas

Investigan si el artista plástico Fernando Fazzolari fue asesinado en su casa

Los Ángeles: buscan a una joven argentina perdida hace 5 días

No llevaban casco: abuelo, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo

Murió un actor que participó en grandes éxitos de la televisión argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el colaborador mas cercano al ex papa revelo por que francisco no visito argentina durante su pontificado
Razones

El colaborador más cercano al ex papa reveló por qué Francisco no visitó Argentina durante su pontificado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción
Pelea callejera

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción