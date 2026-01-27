martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

No llevaban casco: abuelo, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo

Conmoción en Buenos aires por el trágico siniestro que se llevó la vida de tres personas, ninguno llevaba protección. La causa fue caratulada como triple homicidio culposo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tres personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida tras chocar contra un colectivo de la línea 206, que une las localidades de Libertad y Pontevedra, en el partido bonaerense de Merlo.

Lee además
cual es la carrera que pocos eligen, y sera clave en la proxima decada
Desarrollo

Cuál es la carrera que pocos eligen, y será clave en la próxima década
la licenciada silvana garibaldi perdio la vida en una cascada del parque nacional nahuel huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

De acuerdo con la información policial, las víctimas —un hombre de 44 años, su hija de 20 y su nieto de tres meses— no llevaban casco al momento del accidente. Fueron identificadas como Juan Carlos Alegre (44), Aylín Celeste Alegre (20) y Mateo, de tres meses.

El hecho ocurrió el domingo pasado sobre la ruta provincial 1003, a la altura de calle Montes de Oca, aunque tomó estado público en las últimas horas a través de un informe del canal Crónica.

Según las primeras investigaciones, el hombre de 44 años conducía la motocicleta cuando perdió el control e impactó violentamente contra el vehículo de transporte público. El motociclista murió en el acto.

La joven y el bebé fueron trasladados de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas y al Sanatorio San Juan Bautista, respectivamente, donde fallecieron horas más tarde como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La violencia del impacto fue tal que la parte delantera izquierda del colectivo terminó con la mitad del parabrisas destrozado y daños visibles en la carrocería.

Según informó el medio local Zona Norte Hoy, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, bajo la carátula de triple homicidio culposo.

Temas
Seguí leyendo

"Cumbre por la Paz": veteranos británicos y argentinos que pelearon en Malvinas escalaron juntos el Aconcagua

ARCA avanza sobre Ganancias: detectó datos exagerados y envió intimaciones a empresas y empleados

Milei incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias

ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?

Milei partirá rumbo a Mar del Plata para participar del Derecha Fest

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó

La Pampa: un intendente perdió la vida tras ser golpeado por un elemento que perdió un camión en plena ruta

En pleno verano, la Anmat prohibió un protector solar: mirá cuál es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la licenciada silvana garibaldi perdio la vida en una cascada del parque nacional nahuel huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Te Puede Interesar

Imagen iliustrativa
Robo callejero

Otro conductor de Uber fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido
Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

Imagen ilustrativa. 
En Albardón

La Laja: hacía acrobacias con la moto, se cayó y terminó con el brazo quebrado