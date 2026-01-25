domingo 25 de enero 2026

A tener cuidado

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó

El hecho sucedió en Santiago, donde un joven de Mendoza cayó en la trampa del malviviente que simuló ser un vendedor de una casa de cambio. Tras las corridas y la detención del sujeto, las autoridades descubrieron que integraba una banda dedicada a las defraudaciones.

image

Un viaje de compras rápidas a Chile se convirtió en una pesadilla marcada por el delito para Nahuel, un joven mendocino de 23 años, quien denunció haber sido víctima de una estafa en pleno centro de Santiago tras intentar cambiar dólares estadounidenses en la vía pública.

Según el relato brindado por Nahuel al medio Las Últimas Noticias, la zona de Paseo Ahumada y la intersección con calle Huérfanos representó el escenario de la maniobra, en un área caracterizada por su alta circulación, la concentración de casas de cambio y la presencia constante de turistas.

De acuerdo al testimonio al diario chileno, desconocidos lo abordaron en ese sector con una promesa directa: “Nos endulzaron el oído y caímos”. El joven explicó que, bajo la oferta de un tipo de cambio “más conveniente que el de los locales formales”, los individuos lo guiaron por distintas galerías y escaleras hasta llegar a un recinto interno que simulaba una oficina de cambio.

En ese lugar recibió la instrucción de entregar los billetes con el pretexto de que debían “revisarlos”. Desde ese momento, la situación escaló rápidamente. “Todo ocurrió en cuestión de minutos: primero el ofrecimiento del supuesto mejor precio, luego el recorrido por galerías y escaleras, y finalmente la corrida con el dinero”, describió.

El monto sustraído ascendió a aproximadamente 3 mil dólares, cantidad que el joven había llevado al país únicamente para compras de electrónica, zapatillas y encargos solicitados por familiares. Una vez ejecutado el robo, Nahuel reaccionó y salió tras el ladrón. El recorrido incluyó corredores internos y la salida a la vía pública, donde la intervención de transeúntes modificó el desenlace inmediato del episodio.

“Se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, principalmente que actuaba en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio en nuestra comuna”, detalló el Teniente Coronel Hugo Troncoso a Teletrece.

El relato de Nahuel a Las Últimas Noticias subrayó otro punto: “El engaño resultó creíble porque los involucrados se movían con naturalidad en una zona muy concurrida y utilizaban un discurso similar al de las casas de cambio”.

A pesar de que logró interceptar al sospechoso con la colaboración de peatones que presenciaron la fuga, el episodio dejó consecuencias personales inmediatas. Nahuel detalló que la situación lo dejó “en estado de shock” y, ante la imposibilidad de continuar con sus planes, realizó la denuncia policial correspondiente.

Fuente: Infobae

