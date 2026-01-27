El único crimen del año, robos y ahora un apuñalado: los antecedentes del barrio de Pocito que no tiene paz

Otra vez Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Con respecto al caso conocido este martes, fuentes judiciales indicaron que la víctima fue identificada como Facundo Tejada, quien se había dirigido al barrio con la intención de encontrarse con una joven. Cuando se encontraba a la altura de la plaza del complejo habitacional, fue sorprendido por un individuo que, sin mediar palabra, efectuó varios disparos con un arma de fuego. Dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo del joven: uno en la mano y otro en la pierna izquierda.

La agresión no terminó allí. De acuerdo a la investigación preliminar, el atacante también habría apuñalado a Tejada, provocándole heridas cortantes. En el lugar del hecho, personal policial secuestró un cuchillo con manchas de sangre, que quedó bajo resguardo como evidencia clave para la causa. Tras el ataque, el agresor escapó y es intensamente buscado por la Policía. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni y estaría fuera de peligro.

Los antecedentes

Este nuevo hecho de sangre ocurre apenas semanas después de otro episodio que sacudió al mismo barrio. A principios de enero de 2026, Ricardo Caballero fue asesinado tras una violenta pelea vecinal. Por ese crimen, ocurrido el 4 de enero, están imputados Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, alias “el Tartamudo”, quienes permanecen con prisión preventiva por el plazo de un año mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía sostiene que ambos realizaron disparos desde la vía pública, mientras que la defensa alegó la existencia de agresiones previas y cuestionó la reconstrucción del hecho.

En medio del clima de tensión vivido tras la agresión a Caballero, la familia del fallecido confirmó a Tiempo de San Juan que tiraron piedrazos contra el hogar de la familia Firmapaz.

Además del homicidio, en el barrio se registraron otros episodios graves en las últimas semanas. Uno de ellos fue la desaparición de un joven que residía en la zona y cuya búsqueda generó gran preocupación. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado entre los barrios Alberdi y Medina Suárez, en avanzado estado de descomposición, lo que indicó que el fallecimiento se había producido varios días antes del hallazgo.

Cansados de la situación, los residentes comenzaron a utilizar el perfil de Facebook -que es público- como una herramienta de alerta comunitaria. Allí comparten fotos, videos y relatos de supuestos robos ocurridos en el barrio, muchas veces acompañados por datos personales y nombres de los presuntos autores. Según explican, una de las reglas para publicar es aportar esa información, lo que generó adhesiones, pero también fuertes críticas.

A los pocos días de su creación, los administradores difundieron un extenso mensaje para responder a los cuestionamientos. En ese descargo expresaron que el enojo surge del hartazgo por los robos y de la falta de respuestas por parte de la Policía y la Justicia. Señalaron que el escrache público aparece, desde su mirada, como el único recurso que les queda para visibilizar los hechos y advertir al resto de los vecinos.