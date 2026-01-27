Otro conductor de Uber fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Otra vez el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, fue escenario este lunes de un nuevo asalto contra un chofer de aplicaciones. Un moto Uber fue a buscar a un pasajero a esa zona y terminó siendo víctima de la emboscada de tres ladrones que lo golpearon, lo hirieron con un arma blanca y le robaron todas sus pertenencias.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 16 de este lunes, cuando Miguel Chavero , de 41 años, recibió un pedido de viaje a través de la aplicación Uber. El motociclista llegó hasta la intersección de las calles Constitución y Proyectada, en el interior del barrio Teresa de Calcuta, y ahí empezó su pesadilla.

Al llegar al lugar fue abordado por tres desconocidos que lo rodearon y lo amenazaron con armas blancas. Uno de los sujetos hasta le dio un puntazo en la pierna derecha. En esos instantes también lo tiraron al piso y lo golpearon.

Los delincuentes escaparon con su motocicleta Zanella RX 150 cc. También le sustrajeron el casco, la riñonera que contenía un teléfono celular, una billetera con documentación personal, 30 mil pesos en efectivo y las llaves de su vivienda, señalaron fuentes policiales.

Tras el ataque, la víctima corrió a pedir ayuda a la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y luego radicó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.