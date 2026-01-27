martes 27 de enero 2026

En Albardón

La Laja: hacía acrobacias con la moto, se cayó y terminó con el brazo quebrado

Un adolescente de 19 años terminó con el brazo izquierdo quebrado tras caerse de la moto por hacer maniobras imprudentes en la calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Un joven de 19 años sufrió una fractura en uno de sus brazos luego de protagonizar un accidente en motocicleta durante la tarde de este lunes en la zona de La Laja. El hecho ocurrió pasadas las 17 y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo a lo manifestado por los propios involucrados, el muchacho, identificado con el apellido Zárate, estaba junto a un grupo de amigos cuando intentó realizar una maniobra conocida como “willy”. En ese momento perdió el dominio del vehículo y cayó con violencia sobre el asfalto.

Tras el impacto, el joven fue asistido y trasladado al hospital, donde los profesionales de la salud confirmaron que presentaba una fractura en el brazo izquierdo. A pesar de la lesión, indicaron que se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

