Sorprendió a un ladrón en su patio y lo atrapó hasta que llegó la policía

Un intento de robo terminó con el delincuente reducido por la propia víctima, luego de que un vecino sorprendió a un hombre mientras sustrajo elementos del patio de su vivienda y decidió perseguirlo hasta lograr atraparlo.

El hecho ocurrió en el barrio San Ricardo, en el departamento Rawson, sobre calle Boulevard Sarmiento. Allí, el propietario de una vivienda advirtió la presencia de un desconocido en el patio trasero de su casa, quien robó prendas de vestir y una pala de hierro.

Al ser descubierto, el ladrón intentó darse a la fuga y arrojó los elementos sustraídos durante la huida. Sin embargo, el dueño de casa salió tras él, logró alcanzarlo a pocos metros y lo redujo hasta la llegada del personal policial.

Minutos después, efectivos de la Policía identificaron y aprehendieron al sospechoso. En el lugar intervino el sistema acusatorio y se hizo presente el doctor Andrés Cerutti, ayudante fiscal de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El hombre quedó vinculado a una causa por robo, mientras la investigación continuó para determinar las responsabilidades correspondientes.