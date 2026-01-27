martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Un acta se abrió y será juzgado en Flagrancia. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia no acusó al dueño de la vivienda de Santa Lucía como ladrón ni de hacer una falsa denuncia. Quedó en la mira porque no tenía la documentación de dos rifles que había en la propiedad. Por tal razón, se le abrió un expediente por tenencia ilegítima de arma de fuego y será juzgado en Flagrancia.

Lee además
Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.
Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad
Tras el violento momento al que fueron sometidos, los cuatro hermanitos que fueron secuestrados por sus padres, se encuentran bien, bajo el cuidado de su tía.
Caso en Santa Lucía

A cuatro días del revuelo, cómo están los hermanitos que fueron secuestrados por sus padres

Todo comenzó cuando los dueños de la vivienda, ubicada sobre Avenida Argentina, llegaron a su casa y se toparon con que uno o más delincuentes ingresaron y sustrajeron diferentes objetos de valor.

Los propietarios, de 38 años, informaron lo sucedido al 911 y al lugar llegó personal policial. Cuando el dueño empezó a relatar los faltantes, dijo que le habían llevado un rifle y señaló que los desconocidos habían dejado otras dos armas de fuego.

Los efectivos le solicitaron que mostrara la documentación de las armas y el dueño dijo que no las tenía. Ante esta situación, le informaron que se iba a abrir un legajo en su contra por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Quien ahora deberá rendir cuentas ante Flagrancia fue identificado como Eugenio Díaz, según expresaron fuentes del caso.

Sobre el robo en esta casa se supo que sustrajeron un rifle calibre 22, dos joysticks -se desconoce la consola-, un iPad, mouses y cargadores de computadora. Este caso llegó a manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía

Un ladrón robó una bici en Santa Lucía, intentó huir y lo atraparon

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Desarticularon una carrera ilegal de caballos en 25 de Mayo

"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
falso policia: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la fuerza y que cayo detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Te Puede Interesar

Fue para protegerlos, la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía
Bajo la lupa

"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

El estado de las rutas en San Juan, este martes.
Verano

Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Otro día inestable: así estará el martes en San Juan
Clima

Otro día inestable: así estará el martes en San Juan