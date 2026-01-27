Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

La Justicia no acusó al dueño de la vivienda de Santa Lucía como ladrón ni de hacer una falsa denuncia. Quedó en la mira porque no tenía la documentación de dos rifles que había en la propiedad. Por tal razón, se le abrió un expediente por tenencia ilegítima de arma de fuego y será juzgado en Flagrancia.

Todo comenzó cuando los dueños de la vivienda, ubicada sobre Avenida Argentina, llegaron a su casa y se toparon con que uno o más delincuentes ingresaron y sustrajeron diferentes objetos de valor.

Los propietarios, de 38 años, informaron lo sucedido al 911 y al lugar llegó personal policial. Cuando el dueño empezó a relatar los faltantes, dijo que le habían llevado un rifle y señaló que los desconocidos habían dejado otras dos armas de fuego.

Los efectivos le solicitaron que mostrara la documentación de las armas y el dueño dijo que no las tenía. Ante esta situación, le informaron que se iba a abrir un legajo en su contra por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Quien ahora deberá rendir cuentas ante Flagrancia fue identificado como Eugenio Díaz, según expresaron fuentes del caso.

Sobre el robo en esta casa se supo que sustrajeron un rifle calibre 22, dos joysticks -se desconoce la consola-, un iPad, mouses y cargadores de computadora. Este caso llegó a manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.