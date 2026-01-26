Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía

En horas de la mañana de este lunes 26 de enero , personal de la Comisaría 2ª de Capital, por directivas del equipo de Investigaciones de la UFI CAVIG, logró la detención de los padres de los cuatro niños de entre 4 y 8 años que habían desaparecido el pasado miércoles 21 de enero en Santa Lucía .

Los menores habrían sido retirados por sus progenitores del domicilio de su tía, ubicado en Villa Alba , departamento Santa Lucía , lugar donde se encontraban bajo su cuidado por disposición judicial. Tras la difusión del caso y el alerta emitido por la Justicia, los niños fueron restituidos en buen estado de salud al mismo domicilio por su madre, pasado el mediodía del jueves cerca de la una de la tarde.

image

El paradero de los adultos era una de las principales incógnitas para la investigación hasta este lunes. Finalmente, el operativo policial se llevó adelante en un domicilio del interior del barrio Camus, en Capital, donde ambos progenitores fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

De acuerdo con estimaciones y fuentes del caso, la mujer detenida estaría acusada de manera provisoria por el delito de desobediencia a una orden judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal Argentino, que contempla penas de prisión de quince días a un año. La imputación se fundamenta en que había sido un juez de Familia quien había dispuesto que la guarda de los niños quedara a cargo de la tía.

Embed - Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos en San Juan

En el caso del hombre, su situación procesal sería más compleja, ya que a la desobediencia se le sumarían amenazas agravadas por el uso de arma. Según la denuncia realizada por la tía de los menores, el sujeto habría ingresado por la parte trasera de la vivienda portando un cuchillo, para luego retirarse del lugar junto a la madre de los niños en un remis. La existencia de dicho elemento cortante deberá comprobarse en la justicia. Todos estos elementos se encuentran actualmente bajo análisis de los investigadores.

El fiscal del Ministerio Público Fiscal, Roberto Ginsberg, fue quien solicitó la detención de los progenitores en el marco de una causa que cuenta con legajos abiertos tanto en el Tercer Juzgado de Familia como en la UFI CAVIG. Por el momento no se ha fijado audiencia de control de acusación y formalización.

El trasfondo del caso expone una situación de vulnerabilidad familiar. Según consta en el expediente, los padres de los menores registran antecedentes vinculados a estupefacientes, lo que había motivado, en una instancia anterior, la decisión del juez Esteban De la Torre de retirarles la guarda y otorgarla a familiares. Las cuatro víctimas fueron representadas en ese proceso por la asesora de Menores, Laura Romarión.

image

Actualmente, los niños permanecen bajo contención mientras los organismos intervinientes evalúan su situación integral y el entorno familiar más adecuado.

Por otra parte, la versión inicial que tomó estado público fue cuestionada por el abogado defensor de ambos detenidos, Franco Vázquez, quien habló en exclusiva con Tiempo de San Juan. Según sostuvo, los hechos habrían ocurrido de manera diferente a la denunciada: la madre habría llegado al domicilio, mantuvo intercambios verbales con el marido de la tía y se llevó a los niños con la promesa de comprarles un yogur.

Además, el letrado negó que el hombre haya ingresado armado a la vivienda y aseguró que este habría permanecido en el vehículo que los trasladaba en el que posteriormente se fueron todos juntos. También afirmó que los padres actuaron preocupados por presuntos episodios de violencia contra los menores, ya que —según su versión— uno de los adultos del hogar habría golpeado a alguno de los niños con un cable. Al respecto no hay denuncia confirmada por estas horas.

En relación al estado corporal y físico de los detenidos, aseguró que son personas afectadas por un pasado ligado al consumo de drogas y alcohol, flagelos de los que el padre tendría secuelas evidentes y de las que la madre se habría intentado alejar con rehabilitación.

En las próximas horas, la Justicia deberá definir sobre la imputación, medidas cautelares, situación de la guarda, mientras la investigación continúa.