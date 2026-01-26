Un vecino de Rivadavia está muy grave tras recibir una golpiza: ¿casi lo linchan por ladrón?

Durante la jornada de este último sábado ocurrió un hecho de extrema violencia en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. Un hombre terminó gravemente herido tras recibir una golpiza. El episodio genera muchas dudas, porque no se sabe en qué contexto ocurrió. Una hipótesis salió a la luz y es que lo habrían casi linchado porque instantes antes habría cometido un robo; de igual manera, todo es motivo de investigación y no hay confirmación.

Lo que sí está confirmado es que la persona agredida sufrió heridas severas. El mismo fue identificado como Ismael González, tiene 30 años y es oriundo del Lote Hogar 24 de Rivadavia.

Se sabe que ingresó alrededor de las 10 de la mañana del sábado al Hospital Rawson y que las heridas que presentó fueron: traumatismo encéfalo-craneano (TEC) con fractura de cráneo y hemorragia, herida cortante en la frente, ojo izquierdo con moretón, fractura de tibia y peroné de su pierna derecha y politraumatismos; según expresaron fuentes del caso a este diario.

En el plano judicial, las fuentes indicaron que este caso se dividió en dos investigaciones. Por un lado, la causa vinculada a lo que supuestamente habría cometido González, que lleva Flagrancia. Y, paralelamente, el legajo por las lesiones que sufrió esta persona, cuya investigación recayó en manos de la UFI Genérica.

Sobre la causa llevada a cabo en Genérica se supo que se está tratando de establecer quién o quiénes fueron los responsables de las lesiones, ya que hasta ahora no se han determinado los autores.

Lo único que trascendió sobre el caso del sábado es que ocurrió en el barrio Sierras de Marquesado y que un grupo de personas habría realizado una aprehensión civil de González para luego propinarle una golpiza.

El herido se encuentra internado en el hospital central de Capital y permanece bajo observación.