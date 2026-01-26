lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Extrema violencia

Un vecino de Rivadavia está muy grave tras recibir una golpiza: ¿casi lo linchan por ladrón?

El violento episodio ocurrió el sábado en horas de la mañana. El caso está siendo investigado tanto en Flagrancia como en la UFI Genérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustrativa

Durante la jornada de este último sábado ocurrió un hecho de extrema violencia en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. Un hombre terminó gravemente herido tras recibir una golpiza. El episodio genera muchas dudas, porque no se sabe en qué contexto ocurrió. Una hipótesis salió a la luz y es que lo habrían casi linchado porque instantes antes habría cometido un robo; de igual manera, todo es motivo de investigación y no hay confirmación.

Lee además
orrego recorrio el avance de obra del centro integrador comunitario de marquesado
Rivadavia

Orrego recorrió el avance de obra del Centro Integrador Comunitario de Marquesado
cayo en rivadavia un hombre que estaba profugo desde marzo del ano pasado
Policiales

Cayó en Rivadavia un hombre que estaba prófugo desde marzo del año pasado

Lo que sí está confirmado es que la persona agredida sufrió heridas severas. El mismo fue identificado como Ismael González, tiene 30 años y es oriundo del Lote Hogar 24 de Rivadavia.

Se sabe que ingresó alrededor de las 10 de la mañana del sábado al Hospital Rawson y que las heridas que presentó fueron: traumatismo encéfalo-craneano (TEC) con fractura de cráneo y hemorragia, herida cortante en la frente, ojo izquierdo con moretón, fractura de tibia y peroné de su pierna derecha y politraumatismos; según expresaron fuentes del caso a este diario.

En el plano judicial, las fuentes indicaron que este caso se dividió en dos investigaciones. Por un lado, la causa vinculada a lo que supuestamente habría cometido González, que lleva Flagrancia. Y, paralelamente, el legajo por las lesiones que sufrió esta persona, cuya investigación recayó en manos de la UFI Genérica.

Sobre la causa llevada a cabo en Genérica se supo que se está tratando de establecer quién o quiénes fueron los responsables de las lesiones, ya que hasta ahora no se han determinado los autores.

Lo único que trascendió sobre el caso del sábado es que ocurrió en el barrio Sierras de Marquesado y que un grupo de personas habría realizado una aprehensión civil de González para luego propinarle una golpiza.

El herido se encuentra internado en el hospital central de Capital y permanece bajo observación.

Temas
Seguí leyendo

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía

Un ladrón robó una bici en Santa Lucía, intentó huir y lo atraparon

Un ladrón con pocas ideas: intentó robarse un aire en una propiedad custodiada por policías

Visitantes jujeños protagonizaron un accidente camino a la Difunta Correa

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: No me siento cómoda
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años. 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía video
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía