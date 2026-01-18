domingo 18 de enero 2026

Policiales

Cayó en Rivadavia un hombre que estaba prófugo desde marzo del año pasado

Fue identificado durante un patrullaje en un Lote Hogar de Rivadavia. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un operativo de rutina realizado por personal policial en el departamento Rivadavia terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia desde hace casi un año, en el marco de una causa por hurto.

El procedimiento se llevó a cabo el 16 de enero de 2026, alrededor de las 19.40, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas en el interior del Lote Hogar N°3. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de un individuo cuyas características coincidían con las de una persona sobre la que pesaba un pedido de captura.

Tras identificarse como funcionarios policiales, procedieron a entrevistar al sujeto, quien manifestó llamarse Fernando Ceferino Fuentes, de 50 años de edad. Al verificar sus datos, se confirmó que se trataba de la persona requerida por la Justicia en una causa caratulada como Hurto, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De inmediato, los efectivos se comunicaron con la unidad fiscal correspondiente. La ayudante fiscal María Magri dispuso que se hiciera efectiva la detención y se avanzara con las medidas legales de rigor, al considerar de interés vigente el pedido de captura.

Según se informó oficialmente, Fuentes era buscado desde el 2 de marzo de 2025, por lo que quedó a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial en su contra.

