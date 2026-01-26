Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes, tras estar detenido durante todo el fin de semana. La víctima fue Lucas González y falleció por múltiples heridas a los minutos del choque ocurrido en el interior del barrio Frondizi.

En la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia contra el colectivero de 38 años, el único acusado del siniestro quedó imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Además quedó en libertad y durante un año deberá presentarse cada vez que la justicia lo requiera y también en comisaría 18va en Albardón.

El siniestro ocurrió el pasado viernes en horas de la tarde. A pesar de que González fue llevado con vida al hospital, los profesionales no pudieron hacer nada para que sobreviva. Las heridas que sufrió fueron gravísimas (la autopsia determinó graves traumatismos y politraulatismos en su cuerpo).

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal compuesto por Adolfo Díaz (fiscal) y Gemma Cabrera -ayudante fiscal-, el colectivero no respetó la prioridad de paso (no tenía la derecha) y por tal razón se lo responsabiliza del siniestro. La defensa del imputado, de apellido Penisoto, expresó que esperará la pericia accidentologica pero puso en la mesa su teoría del caso.

El letrado manifestó que el responsable en este caso sería el motociclista porque a pesar de que tenía la derecha, este circulaba a excesiva velocidad y el impacto fue en el medio del ómnibus en el costado derecho. Además, expresó que Cortez circulaba a una velocidad de 11km/h, dato que arrojó el GPS del vehículo.

El siniestro fue en la esquina de Quiroga y Bence en el barrio Frondizi, alrededor de las 18 horas. El colectivo circulaba por Bence de Sur a Norte y la moto por Quiroga de Este a Oeste.