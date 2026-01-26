lunes 26 de enero 2026

Insólito

Un ladrón con pocas ideas: intentó robarse un aire en una propiedad custodiada por policías

El hecho ocurrió en el interior del Barrio Necochea, en Chimbas. El ladrón quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-26 at 11.27.47

Un insólito intento de robo fue frustrado este fin de semana en el interior del Barrio Necochea, en Chimbas, cuando un joven intentó sustraer un aire acondicionado de una propiedad que se encontraba custodiada por personal policial.

El episodio ocurrió sobre calle Centenario, en inmediaciones del Hogar Kevin. Según informaron desde la Comisaría 17°, un efectivo policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el lugar sorprendió a un masculino cuando intentaba descolgar un equipo de aire acondicionado del techo.

Al advertir la presencia del uniformado, el sospechoso reaccionó de manera violenta y arrojó una piedra que impactó en la mano derecha del efectivo. A pesar de la agresión, el policía logró reducirlo y proceder a su aprehensión en el lugar.

El detenido fue identificado como Medina, de 21 años. Tras el procedimiento, se dio intervención al sistema de Flagrancia y el joven quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde se resolverá su situación judicial.

