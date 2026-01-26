lunes 26 de enero 2026

Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa

Este lunes se disputará la tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2026, con largada y llegada en Calle 5 y Vidart.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b55faeca-04a3-44a3-bbb0-212ada9824b9
76d7944718b7cc1c882f5675632435d5_L

La 41° edición de la Vuelta a San Juan sigue a pleno y este lunes 26 de enero tendrá una jornada especial: el pelotón desembarca en Pocito para disputar la Etapa 3, en modalidad en línea, con un recorrido de 140,9 kilómetros y el condimento extra de que el gran protagonista del momento correrá en su propio territorio.

Es que Nicolás Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito, llega como líder de la carrera, con la malla que todos quieren y con la presión lógica de defenderla en un circuito que promete ritmo, tensión y definiciones al límite.

La competencia, que se extenderá desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 1 de febrero, incluye un prólogo y nueve etapas, entre ellas una contrarreloj individual, y reúne a ciclistas masculinos de las categorías Sub 23 y Elite, con equipos locales, nacionales e internacionales.

La Vuelta a San Juan es organizada por Pedal Club Olimpia, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan; la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio principal del Gobierno de San Juan.

Etapa 3: todos los detalles del recorrido en Pocito

Según la información oficial, la actividad del día tendrá como punto neurálgico el cruce de Calle 5 y Vidart, donde se realizará tanto la salida como la llegada.

  • Concentración: 14:15 horas

  • Largada: 15:30 horas

  • Llegada: Calle 5 y Vidart, Pocito

  • Distancia total: 140,9 km aproximadamente

El tren controlado será por Calle 5 hacia el este hasta el cruce con calle Lemos, donde estará la Vía Oficial KM0 (a 1,3 km aprox.).

76d7944718b7cc1c882f5675632435d5_L

Ya en carrera, el circuito se armará con el siguiente trazado: Calle 5 al este hasta calle Mendoza, luego al sur por Avenida Joaquín Uñac hasta Calle 14, al oeste hasta Aberastain, al norte hasta Calle 11, al oeste hasta Chacabuco, al norte hasta Calle 5 y finalmente al este hasta la línea de meta en Vidart. Este circuito se repetirá cuatro veces, lo que anticipa una etapa con mucho desgaste y estrategias de equipo.

Sin metas de montaña, pero con dos sprints picantes

En esta tercera etapa no habrá Meta Montaña, pero sí dos puntos clave para los velocistas y cazadores de bonificaciones:

  • Meta Sprint 1: al cumplir el primer giro (34,3 km aprox.)

  • Meta Sprint 2: al cumplir el tercer giro (105,3 km aprox.)

Con estos sprints en juego, la etapa puede ser determinante no solo para la pelea por la victoria parcial, sino también para mover la general, especialmente en una jornada donde Tivani intentará controlar la carrera y sostener el liderazgo con el apoyo de su equipo y el empuje de su gente en Pocito.

