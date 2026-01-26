Un técnico fue echado de su club y acusado de armar el equipo con ChatGPT

El entrenador Robert Moreno quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de abusar del uso de ChatGPT durante su paso por el FC Sochi, club ruso que lo despidió en septiembre de 2025. Las declaraciones que reactivaron el caso surgieron de un exdirigente de la institución y generaron un fuerte revuelo en el ambiente futbolístico.

El señalamiento fue realizado por Andrei Orlov, exdirector general del club, quien en una entrevista con un medio ruso afirmó que la inteligencia artificial pasó a ser una herramienta central en el trabajo cotidiano del entrenador. “Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, sostuvo.

Según su testimonio, la IA era utilizada para diseñar sesiones de entrenamiento, organizar viajes, definir aspectos tácticos y sugerir fichajes. Esa metodología, siempre de acuerdo a su versión, encendió alarmas dentro del cuerpo técnico por la dependencia generada.

Uno de los ejemplos que mencionó Orlov ocurrió durante la planificación de un extenso traslado a Jabárovsk. El programa de entrenamiento sugerido incluía 28 horas sin dormir para los jugadores, una recomendación que fue corregida a tiempo y que expuso, según el exdirectivo, el grado de confianza depositado en la herramienta.

El uso de ChatGPT también habría alcanzado al mercado de pases. Orlov relató que se cargaron datos de scouting en la plataforma para evaluar delanteros, y que el sistema posicionó a Artur Shushenachev como la mejor opción, por delante de otros nombres analizados.

Ante la difusión de estas versiones, el exseleccionador de España (estuvo en 2019, donde ganó 7 y empató 2) salió a desmentirlas públicamente. En declaraciones al diario La Razón, negó haber utilizado cualquier tipo de inteligencia artificial para preparar partidos o tomar decisiones deportivas.

“Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”, afirmó el entrenador, quien aclaró que las herramientas de análisis sirven solo para ordenar información, mientras que las resoluciones finales corresponden al cuerpo técnico y a la dirigencia.

