lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Un técnico fue echado de su club y acusado de armar el equipo con ChatGPT

El ex entrenador habría tomado decisiones deportivas con ayuda de la inteligencia artificial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El entrenador Robert Moreno quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de abusar del uso de ChatGPT durante su paso por el FC Sochi, club ruso que lo despidió en septiembre de 2025. Las declaraciones que reactivaron el caso surgieron de un exdirigente de la institución y generaron un fuerte revuelo en el ambiente futbolístico.

Lee además
dos triunfos al hilo y punta en la liga nacional de voley
Pie derecho

Dos triunfos al hilo y punta en la Liga Nacional de Vóley
Colapinto tuvo su primera salida a pista con el nuevo Alpine.
Fórmula 1

Colapinto voló en Barcelona: podio y buenas sensaciones con el Alpine 2026

El señalamiento fue realizado por Andrei Orlov, exdirector general del club, quien en una entrevista con un medio ruso afirmó que la inteligencia artificial pasó a ser una herramienta central en el trabajo cotidiano del entrenador. “Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, sostuvo.

Según su testimonio, la IA era utilizada para diseñar sesiones de entrenamiento, organizar viajes, definir aspectos tácticos y sugerir fichajes. Esa metodología, siempre de acuerdo a su versión, encendió alarmas dentro del cuerpo técnico por la dependencia generada.

Uno de los ejemplos que mencionó Orlov ocurrió durante la planificación de un extenso traslado a Jabárovsk. El programa de entrenamiento sugerido incluía 28 horas sin dormir para los jugadores, una recomendación que fue corregida a tiempo y que expuso, según el exdirectivo, el grado de confianza depositado en la herramienta.

El uso de ChatGPT también habría alcanzado al mercado de pases. Orlov relató que se cargaron datos de scouting en la plataforma para evaluar delanteros, y que el sistema posicionó a Artur Shushenachev como la mejor opción, por delante de otros nombres analizados.

Ante la difusión de estas versiones, el exseleccionador de España (estuvo en 2019, donde ganó 7 y empató 2) salió a desmentirlas públicamente. En declaraciones al diario La Razón, negó haber utilizado cualquier tipo de inteligencia artificial para preparar partidos o tomar decisiones deportivas.

“Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”, afirmó el entrenador, quien aclaró que las herramientas de análisis sirven solo para ordenar información, mientras que las resoluciones finales corresponden al cuerpo técnico y a la dirigencia.

Fuente: TyC Sports.

Temas
Seguí leyendo

Alarma en Boca: tres jugadores quedaron tocados tras el debut con triunfo ante Riestra

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa

"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

En su debut oficial en el 2026, Boca venció a Riestra en La Bombonera

Melón, montaña y fiesta: Moyano pegó el grito en Pedernal y Tivani sigue arriba

Lo que no se vio de la furia en cancha de FADEP: la bronca de Unión, el manotazo del árbitro y la "risa" de un policía

"No se puede con la mafia": los hinchas de Unión, "re calientes" por el arbitraje

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan recorre pocito: etapa 3 y nico tivani defiende la malla lider en casa
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: No me siento cómoda
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años. 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía video
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía