lunes 26 de enero 2026

Cumple especial

Cumpleaños con la Vuelta: 15 años de tradición sobre la bici

Este 26 de enero, Gerardo Tivani celebró sus 35 años de una manera que ya es costumbre: compitiendo en la Vuelta a San Juan. El ciclista de la Municipalidad de Pocito contó que desde hace 15 temporadas su cumpleaños lo encuentra arriba de la bici.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Hay cumpleaños que se celebran con torta y unbrindis. Y hay otros, como el de Gerardo Tivani, que se festeja con casco, bicicleta y kilómetros por delante. Este 26 de enero, el ciclista sanjuanino cumplió 35 años y, una vez más, lo hizo en pleno desarrollo de la Vuelta a San Juan, la competencia más importante del calendario local.

Lejos de ser una casualidad aislada, para Tivani ya es casi una tradición. Desde hace 15 años, su cumpleaños coincide con la mítica carrera y lo encuentra enfocado en rendir al máximo para el equipo de la Municipalidad de Pocito. "Estoy haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona”, contó entre risas en la previa, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Para el pocitano, celebrar arriba de la bici no es un sacrificio, sino una elección. La Vuelta forma parte de su vida y cumplir años en ese contexto tiene un valor especial. Cada etapa se transforma en un desafío doble: competir al más alto nivel y, al mismo tiempo, marcar una fecha importante en lo personal.

"Guardamos el festejo para la próxima semana", dijo sobre el festejo que se tuvo que programar para rendir con la competencia.

El video:

View this post on Instagram

Dejá tu comentario

