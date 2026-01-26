lunes 26 de enero 2026

Pie derecho

Dos triunfos al hilo y punta en la Liga Nacional de Vóley

La gotita logró dos triunfos como local que lo posicionan puntero en su zona, junto a La Calera. Mientras que UVT consiguió su primer triunfo en el campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El elenco obrero, en su primer día como local, venció de manera categórica a unos de los candidatos, La Calera. El resultado fue 3-0 para la gotita, con parciales 25/20, 25/16 y 25/22.

Un día después los tres puntos fueron ante Lafinur, equipo de la provincia de San Luis, al que derrotó de manera contundente por 3-0. Los parciales del encuentro fueron 25/17, 25/13 y 25/22.

Con estos dos resultados los dirigidos por Roberto Zapata, se acomodan en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A, compartiendo lugar con La Calera.

En cuanto al otro equipo sanjuanino, UVT, tuvo una de cal y una de arena como local. El primer partido consiguió su primer triunfo del certamen, en una gran victoria por 3-1 ante Lafinur. Los sets fueron 25/22, 16/25, 25/23 y 25/21 para los triniteños.

La alegría no duraría mucho, ya que La Calera fue mucho más que los dirigidos por los de rawson. El resultado fue 0 - 3 en favor del elenco cordobés, con parciales de 20/25, 22/25 y 20/25.

A pesar del triunfo, UVT no logra salir del fondo de la tabla de posiciones. La próxima fecha los dos sanjuaninos se medirán en el Estadio Aldo Cantoni, será el viernes 30 a las 21 hs.

Posiciones: Obras 12 pts, La Calera 12 pts, Paraná Rowing 11 pts, Villa Dora 11 pts, Libertad 9 pts, Lafinur 8 pts, Echague 5 pts y UVT 4 pts

