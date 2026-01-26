Alarma en Boca: tres jugadores quedaron tocados tras el debut con triunfo ante Riestra

Boca debutó en el Torneo Apertura con un triunfo ajustado ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Sin brillar, pero con presencia y convicción, el equipo logró sumar de a tres en casa. Sin embargo, la noche dejó señales de alarma: además de la confirmación de que Rodrigo Battaglia deberá ser operado, el cuerpo técnico se fue con preocupación por tres jugadores que terminaron tocados y solicitaron el cambio .

Estreno Con Janson y otra sorpresa, el once de Boca para el debut en el Torneo Apertura

El primero en encender las alertas fue Ánder Herrera , que pidió salir apenas Lautaro Di Lollo marcó de cabeza el único gol del partido. El mediocampista español miró al banco, hizo un gesto elocuente de que no podía continuar y se tiró al piso. La reacción en las tribunas fue inmediata: muchos hinchas se agarraron la cabeza, temiendo una lesión importante.

De todos modos, desde Boca creen que lo suyo habría sido cansancio y no una lesión de gravedad, aunque se tomó la cintura en el costado izquierdo. Este lunes será evaluado cuando el plantel vuelva a entrenarse y, en principio, estaría a disposición.

Antes, quien dejó la cancha fue Lucas Janson, reemplazado por Íker Zufiaurre. Tras el encuentro, Claudio Úbeda confirmó que el delantero sufrió un problema físico: “Salió con una molestia en la pantorrilla y el recambio por Íker también fue para poner a un jugador más fresco”, explicó en conferencia.

Además, el DT valoró su profesionalismo y su rol en un partido incómodo para los delanteros: “Le tocó hacer un trabajo bastante sucio porque tenía que sostener a los centrales del rival. Fue una parada difícil”, señaló.

La molestia de Janson es la que más inquieta en Boca, ya que terminó siendo el centrodelantero titular por necesidad: Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia, con chances de operación) y Miguel Merentiel (desgarro) están lesionados y no serían opción inmediata. Por eso, su evolución será clave de cara al duelo del miércoles ante Estudiantes.

El tercer jugador en terminar con molestias fue Alan Velasco, reemplazado por Brian Aguirre. El ex-Independiente no logró gravitar en el partido y salió con dolor visible en la rodilla derecha. Ya en el banco, se lo vio con hielo en la zona.

En Boca creen que sería solo un golpe y no una lesión grave, pero igual lo seguirán de cerca: se trata de la misma rodilla que lo tuvo afuera en el cierre de 2025. Con Carlos Palacios aún lesionado y a la espera de la llegada de Ángel Romero, Velasco podría volver a ser titular si responde bien en los próximos días.

Boca ganó en el debut, pero el inicio del Apertura dejó una advertencia clara: en un calendario exigente y con varias bajas, el equipo no puede darse el lujo de sumar más problemas físicos.