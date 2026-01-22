jueves 22 de enero 2026

Con Janson y otra sorpresa, el once de Boca para el debut en el Torneo Apertura

Sin un 9 natural, Úbeda deberá improvisar con el delantero para recibir a Riestra el domingo y también se mete en el equipo Belmonte en lugar de Delgado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La pretemporada se empieza a apagar en Boca Predio y el chip cambia a modo competencia. Luego de semanas de puesta a punto física, la pelota vuelve a rodar en un 2026 que promete ser movido y el Xeneize buscará comenzarlo con el pie derecho contra Deportivo Riestra, mientras sigue en búsqueda de refuerzos. A días del debut, es un hecho que Claudio Úbeda deberá rebuscársela improvisando con su delantero central ante las bajas. Y no es la única sorpresa.

La gran novedad es que, en la antesala del duelo del domingo y mientras el club negocia por varios atacantes, la opción más firme para ponerse la “9” es Lucas Janson. Un jugador relegado durante buena parte de 2025 que, de no mediar imprevistos, tendrá su gran oportunidad como titular tras la lesión de Miguel Merentiel. El ex Vélez reemplazó a la Bestia en el amistoso ante Olimpia, se movió bien en esa posición y hoy pica en punta.

Claro que esta aparición inesperada en el primer equipo de Boca del año está directamente relacionada con el complejo panorama que atraviesa Úbeda en el puesto de centrodelantero. A la baja de Merentiel se le suman los problemas físicos de Edinson Cavani y Milton Giménez, que arrastran molestias desde el inicio de la pretemporada.

El Matador todavía no logra dejar atrás una lumbalgia persistente, mientras que el Cabo no logra trabajar con normalidad por una pubalgia que lo tiene a maltraer. Ambos no están al ciento por ciento y apuntan a recuperarse de cara a la segunda fecha del Apertura, mientras que el uruguayo tiene para tres semanas de recuperación de mínima.

La presencia de Janson no es la única sorpresa en el equipo, debido a que se según lo que se pudo observar en el entrenamiento de este jueves en la mitad de la cancha estará Tomás Belmonte.

El ex Lanús convirtió un gol en el amistoso frente a Olimpia de Paraguay y todo hace indicar que será titular el domingo en lugar de Milton Delgado.

En tanto, Alan Velasco, quien también convirtió ante los paraguayos en el último partido de preparación, se meterá en el 11 por Brian Aguirre.

La probable formación de Boca para el debut con Riestra

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

Fuente: TyC Sports

