jueves 22 de enero 2026

Vóley

Hispano continúa con su puesta a punto de cara a la Liga Federal 2026

En el marco de su preparación para la Liga Federal Femenina, que se disputará en San Juan del 3 al 12 de febrero, el Club Hispano San Juan afrontó un partido amistoso ante UNAV, encuentro que sirvió como una valiosa instancia de evaluación y rodaje para el plantel dirigido por Duilio Ventimiglia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ensayo tuvo un claro objetivo formativo. El cuerpo técnico decidió llevar a 16 jugadoras —prácticamente la totalidad del plantel— y otorgarles minutos a todas, con múltiples variantes tácticas y rotaciones a lo largo de los sets. Puntas, opuestas y centrales fueron alternando posiciones y combinaciones, buscando observar rendimientos individuales y funcionamiento colectivo, en una etapa clave de definición del equipo base que afrontará la competencia nacional.

“Son partidos importantes de preparación y entrenamiento”, destacó Ventimiglia tras el encuentro, remarcando que la intención fue “que todas tengan la oportunidad de jugar, de mostrarse y de intentar ganarse un lugar dentro de la cancha”. En ese sentido, el entrenador valoró el balance general del amistoso, subrayando que hubo aspectos positivos y otros por corregir, propios de este tramo previo al inicio del torneo.

El amistoso también permitió seguir integrando a los refuerzos al funcionamiento del equipo. En particular, el DT hizo referencia a Chiara, refuerzo de Velez, quien lleva apenas cinco entrenamientos con el grupo. Al desempeñarse en el centro, su adaptación requiere mayor tiempo de coordinación con la armadora, un proceso que el cuerpo técnico ya se encuentra trabajando. A pesar de ello, la jugadora sumó minutos tanto en el amistoso previo ante UVT como frente a UNAV, acumulando sets que resultan fundamentales para su puesta a punto.

Desde el Club Hispano, el balance es positivo. Estos encuentros permiten afinar detalles, evaluar alternativas y consolidar el grupo de cara a un desafío exigente, en el que San Juan volverá a ser epicentro del vóley federal femenino.

