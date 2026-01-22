jueves 22 de enero 2026

En el Minella

Con Rubén Botta, Defensa y Justicia empató sin goles ante Aldosivi en el debut del Apertura

El sanjuanino fue titular y se encargó de varias pelotas paradas en el 0-0 disputado en Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aldosivi-defensa_w862

Aldosivi y Defensa y Justicia levantaron el telón del Torneo Apertura 2026 con un empate sin goles en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. En un encuentro chato, con pocas situaciones claras y mucha fricción en la mitad de la cancha, ninguno logró imponerse y el estreno del campeonato terminó con un 0-0 que dejó gusto a poco.

En el “Halcón” tuvo protagonismo el sanjuanino Rubén Botta, que fue titular y se movió como el encargado de generar juego en ofensiva. El volante, con experiencia y buena pegada, fue una de las principales vías para intentar romper el orden defensivo del “Tiburón”, sobre todo a través de la pelota parada.

De hecho, Botta ejecutó varios tiros de esquina durante el complemento y buscó constantemente a sus compañeros en el área, aunque Defensa no encontró precisión en los metros finales para abrir el marcador. Con el correr de los minutos, el partido se hizo cada vez más trabado y las chances se diluyeron entre imprecisiones y cortes.

A los 30 minutos del segundo tiempo, el sanjuanino dejó la cancha y fue reemplazado por Mateo Aguiar, en una de las variantes de Mariano Soso para intentar darle otra dinámica al ataque. Sin embargo, el resultado no se modificó y el equipo visitante terminó sumando un punto en el arranque del torneo.

Del lado de Aldosivi, el equipo de Guillermo Farré se mostró firme en su casa, sostuvo el cero y sumó en su estreno tras haber logrado la permanencia en la última fecha del año pasado. En la próxima jornada, ambos buscarán mejorar su rendimiento y empezar a sumar de a tres en un campeonato que recién comienza.

