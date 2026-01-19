lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arrancó la máquina

El balance de UPCN en el Tour 4 de la Liga Argentina de Vóleibol Argentina

Logró tres victorias consecutivas en Polideportivo Gorki Grana, de la cuidad de Morón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

UPCN llegó a esta instancia luego de afrontar en diciembre pasado la Copa ACLAV, posteriormente tener un receso, y volver a los entrenamientos para afrontar la competencia del Tour 4, en el Polideportivo Gorki Grana, en la cuidad de Morón.

Lee además
fernanda pereyra jugo una nueva final del argentino de voley playa
Polideportivo

Fernanda Pereyra jugó una nueva final del argentino de vóley playa
voley: universidad se consagro campeon del torneo interprovincial de tama
Polideportivo

Vóley: Universidad se consagró campeón del Torneo Interprovincial de Tama

En ese torneo nacional comenzó enfrentando a Waimen, de la provincia de Chubut, y logró el triunfo por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18, en un encuentro disputado el jueves 15 de enero. El máximo anotador del partido fue el punta de Los Cóndores, Leon Meier, quien sumó 16 puntos y fue una de las principales vías ofensivas del equipo, junto a Gerónimo Elgueta (13 tantos).

El equipo gremial se volvió a presentar el viernes 16, cuando enfrentó a River Plate, por la segunda jornada del tour, venciéndolo por 3-0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-22. Fue un partido en el que mostró solidez colectiva, buen funcionamiento en todas las líneas y varias individualidades en alto nivel. Elgueta cerró su planilla con 17 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro y pieza clave en el conjunto dirigido por Fabián Armoa.

UPCN cerró el Tour 4 el sábado 17, completando tres días de competencia al enfrentar a Tucumán de Gimnasia y conseguir la victoria por 3-0 (25-19, 25-18 y 25-17). Los Cóndores manejaron el partido con solvencia sin ceder sets, y llegaron a los tres triunfos consecutivos, siendo Alejandro Toro, con 14 puntos, el máximo anotador en el último partido.

Con este resultado, el equipo sanjuanino alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas, sumó las 9 unidades en juego, y se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos, afirmándose en la zona alta de la competencia, por detrás del líder Cuidad Vóley (33).

La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia del 29 de enero al 1 de febrero

Temas
Seguí leyendo

UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

Escándalo: agredieron y revolcaron por el piso a una árbitro de la Copa Potrero

Baja sensible en Boca para el debut: la lesión que sacará de las canchas a un jugador clave del equipo

La historia del 'Chuky" Juncos, el canterano de Talleres con roce en el ascenso que se sumó al plantel de San Martín

¿Se viene el bombazo del año? Dybala dejó un mensaje en Italia que ilusiona a Boca

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial se transmitirán por la Televisión Pública y Radio Nacional

Boca reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Olimpia en su segundo amistoso del año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la historia del chuky juncos, el canterano de talleres con roce en el ascenso que se sumo al plantel de san martin
El perfil

La historia del 'Chuky" Juncos, el canterano de Talleres con roce en el ascenso que se sumó al plantel de San Martín

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

El furor por el Mundial de Fútbol aún no se traduce en venta de paquetes turísticos: los precios arrancan de los 3.000 dólares
FIFA 2026

El furor por el Mundial de Fútbol aún no se traduce en venta de paquetes turísticos: los precios arrancan de los 3.000 dólares

Por Myriam Pérez
Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra
Investigación penal

Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena
Tiempo en Chile

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena