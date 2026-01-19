El balance de UPCN en el Tour 4 de la Liga Argentina de Vóleibol Argentina

UPCN llegó a esta instancia luego de afrontar en diciembre pasado la Copa ACLAV, posteriormente tener un receso, y volver a los entrenamientos para afrontar la competencia del Tour 4, en el Polideportivo Gorki Grana, en la cuidad de Morón.

En ese torneo nacional comenzó enfrentando a Waimen, de la provincia de Chubut, y logró el triunfo por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18, en un encuentro disputado el jueves 15 de enero. El máximo anotador del partido fue el punta de Los Cóndores, Leon Meier, quien sumó 16 puntos y fue una de las principales vías ofensivas del equipo, junto a Gerónimo Elgueta (13 tantos).

El equipo gremial se volvió a presentar el viernes 16, cuando enfrentó a River Plate, por la segunda jornada del tour, venciéndolo por 3-0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-22. Fue un partido en el que mostró solidez colectiva, buen funcionamiento en todas las líneas y varias individualidades en alto nivel. Elgueta cerró su planilla con 17 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro y pieza clave en el conjunto dirigido por Fabián Armoa.

UPCN cerró el Tour 4 el sábado 17, completando tres días de competencia al enfrentar a Tucumán de Gimnasia y conseguir la victoria por 3-0 (25-19, 25-18 y 25-17). Los Cóndores manejaron el partido con solvencia sin ceder sets, y llegaron a los tres triunfos consecutivos, siendo Alejandro Toro, con 14 puntos, el máximo anotador en el último partido.

Con este resultado, el equipo sanjuanino alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas, sumó las 9 unidades en juego, y se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos, afirmándose en la zona alta de la competencia, por detrás del líder Cuidad Vóley (33).

La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia del 29 de enero al 1 de febrero