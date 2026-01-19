¿Se viene el bombazo del año? Dybala dejó un mensaje en Italia que ilusiona a Boca

Paulo Dybala volvió a poner en vilo al mundo Boca con una frase que nadie esperaba. Justo cuando la dirigencia azul y oro parecía resignarse a esperar por la resolución del pase de Marino Hinestroza como única incorporación ofensiva, una declaración desde Roma sacudió el panorama.

Minutos después de ser elegido Mejor Jugador del Partido por su gol y asistencia en el 2-0 sobre Torino, la Joya habló de su futuro en Italia y dejó una puerta abierta que encendió la ilusión de los hinchas xeneizes. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó en DAZN, y su mensaje no tardó en llegar a los oídos de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Dybala tiene contrato con Roma hasta mediados de 2026, aunque en la capital italiana aseguran que ya comenzaron las charlas para renovarlo, con la intención de reducir su salario. Esa negociación todavía sin definición alimenta el sueño de Boca: si no extiende su vínculo, quedará libre y podría llegar sin costo de transferencia, más allá del importante contrato que debería ofrecerle el club argentino.

El presente del cordobés en Roma sigue siendo influyente cada vez que está en cancha, aunque las lesiones han condicionado su continuidad. En lo que va de la temporada 2025/26 suma 20 partidos —13 como titular— con tres goles y tres asistencias. Solo completó cinco encuentros y se perdió siete por diversas molestias físicas. A pesar de eso, su entrenador, Gian Piero Gasperini, remarcó que en su plantel “no hay otros jugadores de tanta calidad”.

En Boca, mientras tanto, el operativo seducción nunca se detuvo. Riquelme realizó consultas directas, Leandro Paredes viajó en pleno receso para charlar con él y Marcelo Delgado sostuvo públicamente: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”.

Dybala, confeso hincha xeneize, es plenamente consciente del impacto que generan sus palabras en Argentina. Y esta última frase, inesperada y dicha en medio de un gran momento futbolístico, vuelve a encender la esperanza de que el bombazo del año pueda tener su capítulo final en la Bombonera.